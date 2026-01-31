José Antonio Kast será ponente principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Europa

El liderazgo del mandatario electo fue elogiado por el anfitrión del evento por su “firmeza en los principios, talante integrador y capacidad de diálogo”.

El presidente electo, José Antonio Kast, será el expositor principal de la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, que tendrá lugar el próximo 3 de febrero en el Parlamento Europeo, en Bruselas. La instancia convocará a líderes políticos, representantes cívicos y expertos de más de 35 países, además de presidentes de los principales bloques parlamentarios conservadores de Europa.

La cumbre se desarrollará bajo el lema “Libertad de expresión vs. discurso controlado – fortalecer los pilares de la democracia” y es organizada conjuntamente por la Red Política por los Valores (PNfV) y el grupo de Reformistas y Conservadores Europeos (ECR), con la colaboración de Patriotas por Europa (PfE).

Kast tendrá a su cargo la ponencia de cierre, considerada la intervención central del programa. En ese espacio compartirá panel con figuras como Mateusz Morawiecki, presidente de ECR; Santiago Abascal, líder de PfE y presidente del partido ultraconservador español Vox; Kinga Gal, vicepresidenta de PfE; y Stephen Bartulica, presidente de PNfV y eurodiputado croata.

Entre los participantes europeos destacan Patryk Jaki, copresidente de ECR; Branko Grims, del Partido Popular Europeo; y Laurence Trochu, del ECR, junto a parlamentarios de Francia, Hungría, Bélgica, España e Italia. Desde América Latina asistirán, entre otros, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay; Luz Pacheco, presidenta de la Corte Constitucional de Perú; y dirigentes de Brasil, Argentina, México, Ecuador y Guatemala.

De qué trata la cumbre de la que Kast será el principal expositor

El eje del encuentro será la defensa de la libertad de expresión como fundamento de la democracia. Bartulica ha advertido sobre el avance de tendencias restrictivas y la imposición de discursos únicos en distintas regiones, y subrayó la relevancia del liderazgo de Kast, a quien definió por su “firmeza en los principios, talante integrador y capacidad de diálogo”.

Según el anfitrión del evento, existe un creciente interés internacional por el rumbo político del mandatario electo y las transformaciones que impulsa en Chile.

Las Cumbres Transatlánticas, organizadas cada dos años desde 2014, se han consolidado como espacios de diálogo entre Europa, América y África. Sus ediciones anteriores, realizadas en sedes como la ONU, el Parlamento Europeo y el Senado de España, han reforzado su impacto en el debate global sobre derechos fundamentales y libertades democráticas.