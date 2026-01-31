“Anunciar ante un reportaje que se va a eliminar…”: Gabriel Boric sale en defensa del Pase Cultural

El mandatario dejó en claro que “si hay unos pocos que hacen mal uso del Pase Cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto”.

El presidente Gabriel Boric salió en defensa del Pase Cultural luego de que Francisco Undurraga, futuro ministro de Cultura, anunciara que suspenderá el beneficio cuando asuma el próximo 11 de marzo.

“A partir del 11 de marzo, como futuro ministro de La Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos”, indicó.

La decisión del actual diputado ocurre luego de un reportaje en el que se dieron a conocer cómo jóvenes daban cuenta en redes sociales que usaban el dinero para pagar la entrada a clubes nocturnos o alcohol.

Incluso, varios de ellos si bien usaban los $50 mil de manera correcta, pedían el reembolso, engañando al sistema.

“Si hay unos pocos que hacen mal uso del Pase Cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto“, manifestó el mandatario en su cuenta en X.

Aún así, Boric recalcó que el Pase Cultural, “la mayoría lo utiliza para ir al cine, al teatro, comprar música o un libro“.

Junto con eso, cuestionó que “anunciar ante un reportaje, sin más antecedentes, que se va a eliminar, es un perjuicio para todos quienes han accedido a cultura gracias a esta política pública“.