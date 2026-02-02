Esta es la fecha en que los buses Red Movilidad volverán a circular por Paseo Bandera

La iniciativa beneficiará a cerca de 40 mil personas que actualmente ven aumentados sus tiempos de viaje debido a los desvíos por vías como Tarapacá, Lord Cochrane y Amunátegui.

Con la meta de acortar los tiempos de desplazamiento de los usuarios del sistema Red Movilidad y restablecer una conexión directa entre el sur y el norte de Santiago, este lunes comenzaron las obras que permitirán reabrir el Paseo Bandera al tránsito de buses, manteniendo también el flujo peatonal.

De esta forma, los trabajos se desarrollarán durante un período estimado de 140 días y consideran la implementación de una pista exclusiva para buses, los que podrán circular a una velocidad máxima de 30 km/h.

Según indicaron las autoridades, esta medida apunta a resguardar la seguridad en un entorno donde el transporte público compartirá espacio con un paseo semipeatonal, terrazas, mobiliario urbano, locales gastronómicos, museos y diversas instituciones.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que esta iniciativa beneficiará a cerca de 40 mil personas que actualmente ven aumentados sus tiempos de viaje debido a los desvíos por vías como Tarapacá, Lord Cochrane y Amunátegui.

“Uno de nuestros ejes de trabajo ha sido reforzar del transporte público y el adecuado uso de los espacios viales. Eso es lo que esperamos ver en Bandera: que conviva el tránsito de peatones con el regreso de los buses, los que serán eléctricos y de alto estándar, y que circularán a una velocidad mucho menor a la máxima permitida, lo que permitirá un ahorro en alrededor de un 50% en los tiempos de viaje. Sin duda, con esto se va a mejorar la experiencia de viaje de quienes se movilizan desde comunas como El Bosque, La Cisterna, San Miguel, hacia el centro y norte de la ciudad”, indicó el ministro Juan Carlos Muñoz.

El proyecto del Paseo Bandera también considera la consolidación de una vía semipeatonal, la instalación de terrazas comerciales y nuevo mobiliario urbano, además de acciones para reforzar la seguridad del paso bajo nivel que cruza la Alameda y la recuperación del espacio público.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, subrayó la relevancia del proyecto tanto para peatones como para el transporte público y la reactivación comercial del sector.

“Este eje es muy importante para el peatón, para el ciudadano, pero también para la locomoción colectiva y el transporte público. Vamos a trabajar este año con fondos municipales para recuperar el mobiliario que está muy deteriorado, para recuperar el arbolado, para arreglar esta vía y transformar esto en un boulevard al aire libre. También vamos a recuperar la zona de San Diego, entre Tarapacá y Alameda. Comerciantes que han visto mermadas sus ventas por décadas, que han visto dañadas sus ventas por décadas, a contar del inicio de este proyecto, recuperan la esperanza de volver a ser la zona comercial pujante que fueron por muchísimas décadas”.

Una vez que las obras estén finalizadas, serán cuatro los recorridos de Red Movilidad que circularán por el eje Bandera correspondiente a los buses 301, 201, 306 y el servicio nocturno 264n. Asimismo, se contempla la reposición de cinco paradas ubicadas en Alonso de Ovalle, Agustinas, Catedral, Rosas y General Mackenna.

En total, las obras se extenderán por 140 días, por lo que debería habilitarse el tránsito para buses del sistema Red en el segundo semestre de este 2026.

La primera fase de los trabajos se ejecutará entre Alonso de Ovalle y Catedral. Posteriormente, a partir del 16 de febrero, se iniciará la segunda etapa en el tramo comprendido entre Catedral y General Mackenna.