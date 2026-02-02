“Según grado de afectación”: Boric compromete ayuda a los afectados por inundaciones en Maipú

El mandatario llegó hasta la población Pehuén, donde recordó que “es una villa que se construyó hace 30 años y que no es la primera vez que se inunda”.

El presidente Gabriel Boric comprometió este lunes la entrega de ayuda económica a los afectados por las inundaciones, durante la visita que realizó esta tarde a la comuna de Maipú.

El mandatario llegó hasta la población Pehuén, donde las precipitaciones del sábado provocaron daños en más de 300 viviendas.

“Es una villa que se construyó hace 30 años y que no es la primera vez que se inunda. Esta es quizás la más grande que ha tenido, pero los vecinos nos dicen que viven con ese miedo y hace cerca de 20 años se construyó un primer colector“, manifestó el jefe de Estado.

“Pero quedó chico. Aquí hay responsabilidad colectiva entre lo privado y el Estado, y tiene que haber una solución definitiva“, complementó.

A continuación, indicó que, tras reunirse con el alcalde Tomás Vodanovic, el jefe comunal “me comentó que ya hay un contacto con el futuro Gobierno”, al referirse a una conversación con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje.

Boric compromete ayuda a afectados por inundaciones en Maipú

Respecto de la ayuda que comprometió para los afectados por las inundaciones en Maipú, el presidente Gabriel Boric confirmó que se trata de “un aporte en dinero según el grado de afectación que haya tenido la vivienda“.

Explicó a continuación que ese monto se entregará “para poder apoyar a la recuperación de enseres, que es lo principal que se perdió”.

“El día sábado en la madrugada va a estar depositada en las cuentas RUT de los vecinos y vecinas afectadas que se les realizó la ficha FIBE“, dijo. De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde Tomás Vodanovic, alrededor de 1.100 damnificados completaron la mencionada ficha.

Además, el mandatario anunció que también se entregarán ayudas específicas para aquellos vecinos que vieron afectadas sus fuentes de trabajo, ya que tenían negocios en sus hogares. Para ello, se iniciaron trabajos en conjunto con el Ministerio de Energía, CORFO y Sercotec.