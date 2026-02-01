Iván Poduje se reunirá con alcalde Vodanovic y respalda falta de colectores de aguas lluvia: “Vamos a ver planes de contingencia”

El futuro ministro de Vivienda indicó que buscarán que Camino a Melipilla puede tener el colector de lluvias y terminar con soluciones parche.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se comunicará con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, debido a los daños que provocó la lluvia de este sábado y que dejó cientos de damnificados.

“Me voy a poner en contacto con el alcalde para que podamos ver cuáles son los orígenes del problema“, dijo quien asumirá en el Minvu el próximo 11 de marzo en Meganoticias.

Según planteó, lo ocurrido “puede ser la falta de colectores de aguas lluvias (…) y en la práctica, si es así, las inversiones son mucho mayores“.

Esto último luego de que el jefe comunal, a través de su cuenta en X, indicó que “el agua acumulada se genera por la ausencia de colector de aguas lluvias en Camino a Melipilla, lo que lo convierte en un río cada vez que llueve”.

Sobre esta problemática expuesta por Tomás Vodanovic, Iván Poduje explicó que al Ministerio de Vivienda le “toca ver los colectores secundarios” y el “Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene que ver los colectores primarios, pero hace muchos años, y tiene ya décadas, que no hemos avanzado en la construcción de colectores de aguas lluvias”.

“Esa es una obra que nos puede tomar dos o tres años, es una obra mayor, y lo que tenemos que hacer como plan de contingencia en el caso Camino a Melipilla, es ver la situación de bombeo, es decir, de qué forma nosotros podemos evitar que el agua se empoce, afectando los condominios que están en el sector Ciudad Empresarial y Villa Los Héroes, que son los más afectados hoy día”.

Ante todo esto, ratificó que “para eso voy a juntarme con el alcalde, vamos a ver planes de contingencia, pero esos van a ser parches siempre. La solución de fondo es que esa ruta, que es fundamental, pueda tener el colector de lluvias, si es el caso. Y como te digo, yo no lo he chequeado, todavía nosotros no asumimos, pero me cuadra lo que dice el alcalde que pueda ser el origen del problema, que le compete en este caso al Ministerio de Vivienda”.