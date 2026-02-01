Tomás Vodanovic cifra en más de 700 las familias damnificadas en Maipú por las lluvias: “Fue como un tsunami que arrasó con todo”

El alcalde de Maipú afirmó que “fue una situación demoledora, algo que pasó en 20 minutos y que nadie se esperaba”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cifró en más de 700 las familias damnificadas por las lluvias que se registraron la tarde de este sábado y que provocó que sufrieran la pérdida total de sus bienes.

A raíz del fenómeno meteorológico, el agua superó el metro y medio de altura en los primeros pisos de sectores al poniente de la comuna y en Camino a Melipilla.

“Fue una situación demoledora, algo que pasó en 20 minutos y que nadie se esperaba. Nunca habíamos visto este nivel de intesidad en la comuna, fue como un tsunami que arrasó con todo“, señaló el jefe comunal.

Dentro de las pérdidas, el alcalde detalló que vehículos quedaron inutilizables, algunas personas sufrieron la pérdida de sus puestos de trabajo e incluso, la muerte de sus mascotas. “La gente lo perdió absolutamente todo: refrigeradores, cocinas, muebles. Va a costar ponerse de pie, pero estamos trabajando en eso”, aseveró.

“Estamos todos en la calle, con la mayor capacidad de despliegue que tenemos, y vamos a seguir mañana, pasado y los días que sean necesarios”, agregó.

Respecto a las ayudas para las familias damnificadas, el alcalde Vodanovic esperan que “termine la aplicación de la ficha FIBE a más tardar el miércoles de esta semana. Estamos trabajando lo más rápido posible y nos han escrito muchos alcaldes, como el de Puente Alto (Matías Toledo) y el de Pudahuel (Ítalo Bravo). Entonces, entre más equipos tengamos en terreno que sepan aplicar la ficha, más rápido podemos avanzar”.

El Gobierno confirmó que aquellos afectados por las lluvias recibirán el Bono de Recuperación, una vez que termine de aplicarse la ficha FIBE.