Prisión preventiva para Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema

La ex jueza cumplirá la prisión preventiva en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, como medida cautelar mientras se desarrolla la investigación.

La ex jueza fue formalizada como presunta autora de los delitos de cohecho y lavado de dinero, en el marco de la investigación conocida como Caso Muñeca Bielorrusa.

Según lo expuesto por el tribunal, los recursos obtenidos habrían sido utilizados para financiar viajes al extranjero de Vivanco junto a su esposo, Gonzalo Migueles, además del pago de distintos compromisos y productos financieros.

Ángela Vivanco cumplirá la prisión preventiva en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Durante los últimos días, había permanecido recluida de manera transitoria. Este módulo, de carácter aislado del resto del recinto, fue originalmente diseñado para adolescentes, pero se encontraba sin uso. Cuenta con tres celdas, aunque solo una está habilitada, la cual será ocupada por la exministra.

El Caso Muñeca Bielorrusa se origina a partir de un fallo revertido en la Corte Suprema a favor del Consorcio Belaz Movitec SpA, integrado por la empresa chilena Movitec y la firma bielorrusa Belaz. La resolución se adoptó cuando Ángela Vivanco ejercía de forma subrogante la presidencia de la Tercera Sala del máximo tribunal.

Previamente, la Corte de Apelaciones de Copiapó había ordenado que la empresa bielorrusa indemnizara a Codelco con 20 millones de dólares por incumplimiento contractual. No obstante, la Tercera Sala de la Corte Suprema, bajo la conducción de Vivanco, resolvió que fuera Codelco quien pagara dicha suma al consorcio Belaz-Movitec, representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.