Un peligro para la sociedad: Corte confirma prisión preventiva para ex carabinera por su rol en millonario robo a Brinks en Rancagua

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó este lunes la prisión preventiva para la ex carabinera, Claudia Bustamante, tras ratificar su participación en el millonario robo a la sucursal Brinks en Rancagua, perpetrado en agosto de 2024.

De acuerdo con lo resuelto de manera unánime por el tribunal de alzada rancagüino, la libertad de la imputada conlleva un peligro para la sociedad, tras ratificar su autoría en los delitos consumados por robo con intimidación y asociación criminal.

Con su fallo, la Corte de Apelaciones de Rancagua descartó la existencia de un error en la resolución en ese sentido que tomó el Juzgado de Garantía de la capital de la Región de O’Higgins, según había planteado la defensa de la imputada.

El rol de la ex carabinera en el robo a Brinks en Rancagua

El fallo del tribunal de alzada estableció que “existen a los menos ocho imputados, entre ellos, funcionarios de Carabineros y civiles que, de manera conteste, señalan que la imputada (…) tuvo participación en los hechos, describiendo la forma y oportunidad de su autoría, su rol estratégico y operativo, atendida su calidad de funcionaria de Carabineros y su grado en dicha institución, con el objeto de obtener la impunidad de los hechores”.

Estableció además que “los antecedentes descritos precedentemente, son suficientes para presumir fundadamente la participación de la encartada en los hechos que se le imputan en esta causa”.

Planteó además que su imputación “no dice relación únicamente con su ubicación al momento de la perpetración del hecho, sino que se le atribuye participación en forma anterior y posterior al delito, tanto en su planificación como posteriormente, a fin de asegurar la consumación de aquel y la impunidad de quienes participaron del mismo“.

Según fuentes cercanas a la investigación, Claudia Bustamante era conocida como La Mami o La Jefa al interior de la agrupación criminal, que integraban civiles y un grupo de carabineros de Rancagua, y que entregó cobertura a los delincuentes durante el millonario robo a Brinks en esa ciudad.

En esa línea, se apuntó a su rol como cabecilla de la agrupación, la encargada en elegir qué carabinero podía ingresar o no a la organización y quien daba las órdenes sobre qué rol debía cumplir cada policía involucrado en el millonario robo, así como las zonas donde realizarían el patrullaje ese día.