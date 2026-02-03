Masivo operativo en Barrio Meiggs: en qué consiste la tercera y cuarta fase del plan para erradicar el comercio ambulante

Debido a los trabajos, se realizarán cortes de tránsito en calles adyacentes, como Bascuñán Guerrero y Exposición.

Un nuevo operativo, encabezado por la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial, se está desarrollando en el Barrio Meiggs con el objetivo de avanzar en la tercera y cuarta fase del plan de erradicación del comercio ambulante, especialmente de los llamados “toldos azules”.

La iniciativa municipal contempla la instalación de cierres perimetrales en este sector comercial de la capital, con el objetivo de impedir la reinstalación de vendedores ilegales en la vía pública.

En esta etapa, el perímetro que será intervenido corresponde a las calles Grajales, Exposición, Sazié y Bascuñán Guerrero. Asimismo, en dicho cuadrante se procederá al retiro de los toldos azules para, posteriormente, instalar rejas que eviten el retorno del comercio informal.

Según indicaron las autoridades, debido al operativo, un amplio contingente de Carabineros se desplegó en el sector, sin que se descarte que la cuarta etapa del plan pueda aplicarse de manera inmediata.

Masivo operativo en Barrio Meiggs: en qué consiste la tercera y cuarta fase del plan de recuperación

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), informó que ya se concretó el retiro de cerca de un centenar de toldos, proceso que ha incluido diálogo con los comerciantes para prevenir incidentes.

Asimismo, el jefe comunal señaló que algunos vendedores ambulantes se han desplazado hacia calle Toesca, adelantando que también serán desalojados de ese punto.

“No vamos a seguir otorgando patentes bajo las condiciones actuales, con un uso totalmente descontrolado del espacio público. Desde muy temprano estuvimos conversando con los comerciantes, a partir de las 6:30 de la mañana. Muchos de quienes operaban de manera ilegal están retirando sus pertenencias. Existe tensión, pero la presencia contundente de Carabineros y del municipio busca inhibir cualquier reacción violenta”, afirmó.

Por su parte, el general Víctor Vielma, jefe (s) de la Zona Metropolitana Santiago Oeste de Carabineros, explicó que se trata de un operativo coordinado y planificado desde hace tiempo.

“Hoy estamos ejecutando la tercera etapa, que se desarrollará hoy y mañana, con el objetivo de despejar el sector, reinstalar el cierre perimetral y entregar un espacio seguro que contribuya a la seguridad pública, permitiendo que las personas puedan comprar con tranquilidad”, indicó.