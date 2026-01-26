Con Codina en la RM: los nombres que baraja Kast para las delegaciones presidenciales

Se desconoce la fecha en que se realizaría el anuncio, pero ya circulan nombres que podrían asumir dicho cargo.

Para las próximas semanas se espera que José Antonio Kast confirme la lista oficial de los nombres que asumirán en las distintas delegaciones presidenciales en las regiones del país.

Si bien aún no hay fecha para este anuncio y se ha mantenido hermetismo respecto de las figuras que se desempeñarán en este rol, ya se están dando a conocer quiénes podrían este cargo en zonas del norte y el centro.

Según dio a conocer El Mercurio de Antofagasta, para dicha región se ha hablado del ex carabinero Francisco Franzani. Pero como se está desempeñando en Codelco, también se barajan otras opciones como la diputada Yovana Ahumada (PSC), y los ex intendentes Pablo Toloza (UDI) y Marco Antonio Díaz (RN). A ellos se suman los consejeros regionales Alejandro Cifuentes (REP) y Gonzalo Santolaya (UDI).

El presidente regional del Partido Republicano, Óscar Retamal, declaró al citado medio que “como el norte es tan importante para el Presidente electo, sé que él personalmente está viendo el nombre del delegado presidencial regional de Antofagasta. Así que hasta el momento no hemos sabido nada, eso lo tiene en su mesa particular. Nosotros hemos mandado varios nombres, como propuesta, pero la decisión final la tiene el Presidente electo“.

En la Región de Valparaíso, por otro lado, el nombre que suena con fuerza para asumir en este cargo es Manuel Millones, ex consejero regional y ex militante UDI.

Una de las más importantes delegaciones presidenciales es la Región Metropolitana, y todo apunta a que José Antonio Kast apostaría por el ex alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN).

Hace unos días, y consultado por esta posibilidad, el ex jefe comunal sostuvo que “yo he dicho varias veces que siempre estoy disponible para aquello que el presidente considere que es algo relevante para el bien del país y, obviamente, también en especial para la Región Metropolitana, a la que le he dedicado años de trabajo, de cariño y de esfuerzo”.