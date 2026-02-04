Son 10 comunas las afectadas durante esta jornada.

La empresa Enel informó la realización de un nuevo corte de luz programado para este miércoles 4 de febrero en varias comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio se extenderá por un período que, en algunos sectores, podría alcanzar al menos siete horas.

Desde Enel explicaron a través de su sitio web que este tipo de cortes son avisados con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan planificar sus actividades y reducir posibles inconvenientes.

Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel en su plataforma digital HACIENDO CLIC ACÁ donde se entrega el detalle completo de los sectores y horarios involucrados.

Además, la empresa recordó que, en caso de que la suspensión del suministro eléctrico afecte a personas electrodependientes, se encuentran disponibles los canales de atención 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000, para solicitar apoyo y asistencia.

Corte de luz en la RM: revisa el listado de comunas afectadas este miércoles

San Ramón: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Reina: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 15:00 horas

Conchalí: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Independencia: desde las 9:30 a las 17:30 horas

Macul: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas