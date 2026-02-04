La empresa Enel informó la realización de un nuevo corte de luz programado para este miércoles 4 de febrero en varias comunas de la Región Metropolitana (RM).
De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio se extenderá por un período que, en algunos sectores, podría alcanzar al menos siete horas.
Desde Enel explicaron a través de su sitio web que este tipo de cortes son avisados con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan planificar sus actividades y reducir posibles inconvenientes.
Para verificar si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel en su plataforma digital HACIENDO CLIC ACÁ donde se entrega el detalle completo de los sectores y horarios involucrados.
Además, la empresa recordó que, en caso de que la suspensión del suministro eléctrico afecte a personas electrodependientes, se encuentran disponibles los canales de atención 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000, para solicitar apoyo y asistencia.
Corte de luz en la RM: revisa el listado de comunas afectadas este miércoles
San Ramón: desde las 10:00 a las 17:00 horas
Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas
La Florida: desde las 10:00 a las 16:00 horas
Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas
La Reina: desde las 10:00 a las 16:00 horas
Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas
Las Condes: desde las 10:00 a las 15:00 horas
Conchalí: desde las 10:30 a las 16:30 horas
Independencia: desde las 9:30 a las 17:30 horas
Macul: desde las 10:00 a las 17:00 horas
Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas