Excéntrico Fest: así fue el festival de cine porno que desató críticas contra la ministra Arredondo

Desde la oposición exigen la salida de la secretaria de Estado y que aclare si estaba al tanto de la realización de este evento.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, nuevamente se convirtió en blanco de críticas por parte de la oposición, esta vez por un festival de cine porno que se llevó a cabo en Valparaíso a fines del pasado mes de enero.

Se trata de Excéntrico Fest, el cual fue financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con $64.920.700 y realizó en el Cine Insomnia, el Parque Cultural y el bar Éxodo.

En su sitio web destacan que “se trata de un evento no competitivo e independiente que desde 2019 se desarrolla anualmente en las ciudades de Valparaíso y Santiago”. En esta oportunidad, contó con 89 obras de 15 de países -incluida la categoría Nuevo Porno Chileno- conversatorios gratuitos y otras actividades, según consignó El Mercurio.

Desde la Subsecretaría de las Culturas señalaron al citado medio que el proyecto a cargo de la productora Contrafoco Spa, “se adjudicó un fondo concursable en 2025 mediante un proceso público, regulado por bases y normativa vigente, y revisado por una comisión integrada por evaluadores externos a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Su selección se realizó conforme a los procedimientos establecidos, obteniendo un puntaje dentro del tramo de corte definido en la reevaluación técnica, según lo dispuesto en la resolución correspondiente”.

Exigen salida de Arredondo

Tras darse a conocer la realización de este festival de cine porno, desde la oposición exigieron la salida de la ministra Carolina Arredondo. Los diputados UDI, Gustavo Benavente y Hotuiti Teao, calificaron de “inaceptable” la entrega de recursos públicos a eventos de este tipo.

“Despilfarro de dineros públicos autorizados por la ministra Carolina Arredondo, para exhibir cine porno con dineros de los impuestos de todos los chilenos”, sostuvieron y agregaron que “su silencio irresponsable, demuestra su falta de liderazgo“.

A ellos se sumó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien manifestó que “creemos que es inaceptable que se destinen recursos de todos los chilenos a financiar exposiciones o exhibiciones de pornografía“.

“La verdad es que creemos que se está haciendo un mal uso de los recursos públicos. La ministra tiene que responder y decir claramente si estaba al tanto o no, si comparte esta lógica de financiar pornografía y explicarle a los chilenos por qué esto sería una prioridad”, criticó.

Al igual que los diputados UDI, Squella confirmó que la salida de Arredondo “la estamos pidiendo desde ya. Evidentemente, la ministra tiene que tomar una decisión. Si no compartía lo que se está haciendo con los recursos que administra su cartera, hoy debe dar una señal potente dando un paso al costado”.

“Cuenta con la confianza del Presidente”

Desde el Gobierno, quien abordó el tema fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien aclaró que “hay que tener a la vista la institucionalidad que se ha creado en este ámbito y la forma en que se asignan los recursos, a través de distintos consejos o comités, por lo que no se trata de decisiones unipersonales de una autoridad en particular“.

“Obviamente, la ministra cuenta con la confianza del Presidente de la República“, recalcó.