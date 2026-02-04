“No descarto que hayan contratado lumpen”: la teoría de Desbordes tras incidentes en el barrio Meiggs

Entre martes y miércoles Carabineros detuvo a un total de 14 personas por protagonizar desmanes en el sector.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió este miércoles a los incidentes ocurridos en el barrio Meiggs en el marco de la tercera etapa del plan de intervención del sector, durante el cual Carabineros detuvo a 14 personas entre martes y miércoles.

Al abordar las tareas desarrolladas durante estas dos últimas jornadas, el jefe comunal destacó que “el perímetro que se iba a intervenir está intervenido, está recuperado y estamos trabajando para que vuelva a operar, ojalá, el día de mañana“.

Por su parte, el jefe (s) de la Zona Santiago Oeste de Carabineros, general Víctor Vielma, informó que en la víspera se controló y fiscalizó a más de 650 personas y cerca de 120 vehículos.

Respecto de los detenidos, el martes se detuvo a ocho personas, cinco chilenos y tres extranjeros, de los cuales siete pasaron a control de detención.

Este miércoles, en tanto, la policía uniformada arrestó a seis personas por desórdenes públicos, cuatro de ellas de nacionalidad chilena y las otras dos extranjeras.

La teoría de Desbordes por los incidentes en Meiggs

Durante esta madrugada se registraron nuevos incidentes en el barrio Meiggs, luego de que comerciantes ambulantes intentaron volver a instalar sus toldos azules en el sector, pero Carabineros lo impidió.

Al abordar lo ocurrido en Meiggs durante estos dos días, Mario Desbordes indicó que uno de los escenarios que manejaba el municipio tras el inicio de la tercera etapa de intervención era la reacción de grupos acotados.

El jefe comunal alertó, sin embargo, que los protagonistas de los incidentes de los últimos días no eran personas conocidas en el sector y, en esa línea, sostuvo que “no descarto que hayan contratado lumpen para participar en las acciones violentas contra carabineros hoy día en la mañana“.

Luego, el alcalde manifestó que aún falta intervenir un sector del barrio Meiggs, pero que se trata de aquel en que existe una menor actividad comercial.

También se refirió a la intervención implementada por la autoridad el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, quien destacó que “hoy estamos culminando la materialización de la tercera etapa de manera exitosa“.

“Sabíamos que era un escenario posible contar con algún nivel de resistencia; no obstante, el trabajo de los equipos municipales de seguridad, el trabajo disuasivo y de coordinación que ha aportado la Cámara de Comercio y, por supuesto, muy especialmente el rol de Carabineros, ha permitido la recuperación del espacio público que teníamos previsto”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, planteó que “este fin de semana la gente puede venir a comprar tranquila (…) Nosotros tenemos las principales calles liberadas en este momento, donde están los mejores comercios”.