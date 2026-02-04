Tensión en barrio Meiggs por operativos: ambulantes intentaron reinstalar toldos durante la noche

Los vendedores levantaron barricadas en las intersecciones de Gorbea con San Alfonso y Conferencia con Gorbea, generando nuevos incidentes en el sector.

Durante la madrugada de este miércoles se registraron nuevos incidentes en el barrio Meiggs, luego de que comerciantes ambulantes intentaran volver a instalar sus toldos azules en el sector, acción que fue impedida por Carabineros.

El procedimiento policial, que dejó tres personas detenidas, se originó tras el inicio, durante la jornada del martes, de trabajos encabezados por la Municipalidad de Santiago para delimitar un nuevo perímetro en el barrio, con el objetivo de impedir la instalación de comercio ilegal sin autorización. El área intervenida comprende las calles Grajales, Exposición, Sazié y Bascuñán Guerrero.

Pese al desalojo, los vendedores informales se reorganizaron y se trasladaron hacia sectores cercanos, como las calles Conferencia y Toesca, donde incluso marcaron las veredas para reinstalar sus puestos. No obstante, durante la madrugada de este miércoles, personal policial realizó un nuevo operativo que frustró dicho intento.

A pesar de ello, algunos vendedores permanecen en las inmediaciones, incluso sobre los techos de sus vehículos, a la espera de que la presencia policial disminuya para intentar nuevamente instalarse.

El comandante de Carabineros, Pablo Alcaíno, informó que los hechos dejaron tres detenidos y señaló que el personal policial continúa desplegado en el lugar para evitar una nueva ocupación del espacio público.