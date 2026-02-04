Por qué clausuraron a El Rey de las Micheladas en Santiago

El local de El Rey de las Micheladas funciona en calle Agustinas en Santiago Centro y forma parte de una reconocida cadena de locales de bebidas alcohólicas.

Este martes 3 de febrero, la Municipalidad de Santiago, a través de su Dirección de Fiscalización y Espacio Público, clausuró un local de la cadena El Rey de las Micheladas ubicado en calle Agustinas N°2015, en pleno centro de la ciudad, debido a su cercanía con un establecimiento escolar.

La medida se tomó luego de una denuncia presentada por apoderados del Colegio Pedro de Valdivia, quienes señalaron que el local operaba a pocos metros del colegio, infringiendo la ley de alcoholes, que establece que los bares y botillerías deben mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de los recintos educativos.

Durante la fiscalización, se constató que, aunque el local contaba con patentes municipales vigentes desde 2015, estas corresponden a giros de restaurante comercial y de expendio de alcohol para los titulares de la sociedad Inversiones Molka Cía. Ltda., y no a la empresa Restaurante Pedro de Valdivia SpA, que operaba el local en ese momento.

Además, las patentes de alcohol existentes no autorizan la venta de bebidas alcohólicas sin alimentos, lo que constituye un incumplimiento de la Ley de Alcoholes.

La inspección también reveló que el local ocupaba parte del Bien Nacional de Uso Público mediante terrazas instaladas sin autorización municipal ni pago de los derechos correspondientes, generando una denuncia administrativa adicional.

Tras estas constataciones, ambas sociedades involucradas fueron notificadas formalmente de la clausura, que se ejecutó este martes por la municipalidad.