Comenzó el aumento de la PGU: quiénes son los beneficiarios y cuál es el nuevo monto

La Superintendencia de Pensiones (SP) informó que ya comenzó a aplicarse un nuevo aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), medida que beneficiará a más de 2,53 millones de personas a nivel nacional.

Según detalló el organismo, el aumento alcanza no solo a quienes reciben la PGU, sino también a beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y del Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

En ese contexto, la entidad indicó que al cierre de noviembre de 2025, un total de 2.225.101 personas accedían a la PGU, de las cuales más de 1,6 millones percibían el beneficio junto a una pensión autofinanciada, mientras que cerca de 616 mil lo recibían sin contar con otra pensión.

Desde la SP precisaron que la mayoría de las personas beneficiarias corresponde a mujeres, quienes representan el 57,9% del total, frente a un 42,1% de hombres. En cuanto a la distribución territorial, la Región Metropolitana concentra el mayor número de beneficiarios, con un 38%, seguida por Valparaíso y el Biobío.

Comenzó el aumento de la PGU

A partir del 1 de febrero de 2026, el monto mensual de la PGU subió de $224.004 a $231.732 para las personas menores de 82 años, reajuste que favorece a más de 1,8 millones de beneficiarios.

Este incremento se calculó en base a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó un 3,45%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el caso de quienes tienen 82 años o más, el reajuste consideró únicamente la variación del IPC entre octubre y diciembre, equivalente a un 0,11%. Esto se debe a que en septiembre de 2025 este grupo ya había recibido un aumento significativo, elevando su PGU a $250.000. Con el nuevo ajuste, el monto quedó fijado en $250.275, conforme a lo establecido en la Ley de Reforma Previsional.

La Superintendencia de Pensiones también informó que el instructivo con los reajustes fue enviado al Instituto de Previsión Social (IPS) el pasado 9 de enero. Dicho documento incluye además la actualización de los valores de la Pensión Inferior y la Pensión Superior, que registraron alzas respecto de los montos vigentes hasta enero.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la SP, al sumar a los beneficiarios de la PGU, la PBSI y el APSI, el reajuste de febrero alcanza a un total de 2.533.193 personas. Este ajuste anual se realiza conforme a lo dispuesto en la ley que creó la Pensión Garantizada Universal en 2022.