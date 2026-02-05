“Me quiere pasar dos mil millones” y “revisa si tenemos algo complejo”: los chats de Larraín que complican a Orrego en Caso ProCultura

En medio de la investigación del Caso ProCultura, se destaparon los chats de Larraín antes de que se aprobara el millonario convenio con Orrego.

Esta semana se llevó a cabo la formalización contra el psiquiatra Alberto Larraín y otros imputados por el Caso ProCultura, donde se decretó solo la medida cautelar de arraigo nacional.

Bajo este contexto, se revelaron chats de Larraín antes de la adjudicación del programa de prevención del suicidio “Quédate” por más de $1.600 millones, donde se hace mención en reiteradas ocasiones al gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego.

T13 dio a conocer detalles de las conversaciones que tuvo el imputado y colaboradores de la fundación ProCultura, en el marco de la adjudicación del programa, el cual se asignó sin licitación y no se habría ejecutado completamente, ya que no se han rendido cerca de $1.000 millones.

En paralelo, el Ministerio Público busca avanzar en la solicitud de desafuero contra Claudio Orrego, la cual se revisará la próxima semana en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que estuviera pendiente desde septiembre de 2025.

Caso ProCultura: los chats que complican a Claudio Orrego

De acuerdo a la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta, solo tres semanas después de que Orrego asumiera como gobernador de la RM, ya había un grupo de WhatsApp, que era integrado por Larraín, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quienes también son imputadas en el caso.

Allí, conversaban sobre eventuales reuniones con la autoridad de Santiago para presentar proyectos. “Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero”, expuso Larraín en uno de los mensajes.

Larraín ya había trabajado con Orrego anteriormente, cuando en 2011 el gobernador ejercía como alcalde de la comuna de Peñalolén.

De hecho, en un chat, el psiquiatra comentó: “Ganó Orrego (…) Muy bueno para nosotros”.

Tras ello, en otro chat, Larraín señala que “Orrego me quiere pasar como dos mil millones” de fondos públicos por salud mental, los cuales tendrían relación con el programa Quédate, solo tres semanas antes de que presentara el proyecto ante el Consejo Regional Metropolitano, en junio de 2022.

Posteriormente, Orrego designó a Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana y tres semanas después la fundación ProCultura se adjudicó los más de $1.000 millones.

En este marco, luego de que se destapara el Caso Convenios en 2023, el psiquiatra renunció a su cargo y en el mismo día de su salida, recibe un mensaje de Orrego en Telegram, en el cual le dice: “Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo”.