“El foco tiene ser la solución” y “no justifica el retraso”: autoridades del Biobío y declaraciones de Boric por lenta entrega de viviendas

Las distintas autoridades de la Región del Biobío reaccionaron a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien reconoció una lenta entrega de las viviendas a los afectados por los incendios forestales de hace unas semanas.

El mandatario explicó que esto se debe a “un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno (hasta) los proveedores“.

Al respecto, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, declaró a Emol que el hecho de que el mandatario reconozca el error “es un paso”, pero aún así “el mea culpa debe traducirse ahora en decisiones concretas y correctas para aumentar con urgencia la capacidad de instalación de viviendas de emergencia”.

Por su parte, Rodrigo Vera, alcalde de Penco, si bien valoró el trabajo del Gobierno y aseguró que el Presidente “merece mi respeto” pero “el foco tiene que estar en la solución“, dijo al mismo medio.

“Yo he conversado con él y siempre ha tenido toda la voluntad y la disposición. Lo importante es que todos trabajemos. Si yo le agradezco públicamente es porque ha dado respuesta y, si asume que hay cosas que se pueden mejorar, eso habla bien de su persona“, indicó.

En esa misma línea aseveró que “si el Estado chileno sigue haciendo las mismas cosas, va a obtener los mismos resultados. Ejemplo: Valparaíso”. Además, sostuvo que “esta emergencia era a 100 por hora y el Estado chileno iba a 10“.

Ítalo Cáceres, alcalde de Tomé, entendió la situación que evidenció Boric pero “no justifican hoy día el retraso“. Además, recalcó que “la comunidad entera está pidiendo que aceleremos el tranco, que efectivamente se instalen las casas de emergencia comprometidas por parte de Senapred y que queden bien instaladas”.

Por último, Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, valoró “que el Presidente reconozca las falencias del proceso y de luces de solucionarlas, lo importante aquí es actuar con la celeridad que demandan las necesidades de las familias afectadas y en ese sentido el carácter de urgencia debe ser prioridad”.

“Por nuestra parte, como municipio hemos hecho todos los esfuerzos para entregar una primera respuesta integral que ha sido valorada por la comunidad, pero necesitamos del respaldo del Estado para que el proceso de reconstrucción sea en los tiempos adecuados”, afirmó.