Elizalde aclara “cuello de botella” que ha retrasado la entrega de viviendas a damnificados

El jefe de gabinete aseveró que “la fabricación de las viviendas para su instalación” es un proceso que evidentemente toma su tiempo.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este jueves a los problemas que se han presentado para la entrega de viviendas a los damnificados por los incendios en la Región del Biobío, que horas antes el presidente Gabriel Boric atribuyó a un “cuello de botella”.

El jefe del gabinete abordó el tema tras la reunión que sostuvo con autoridades en la comuna de Penco, donde inspeccionó los avances que se registran en la reconstrucción en la localidad de Lirquén.

Con anterioridad, desde Aysén, el mandatario admitió que quienes critican la lentitud en la instalación de viviendas “tienen razón”, y planteó que aquello se debe a “un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno (hasta) los proveedores“.

“Hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”, complementó el jefe de Estado.

Elizalde y el “cuello de botella” en la entrega de viviendas

El ministro Elizalde explicó el “cuello de botella” en la entrega de viviendas al que aludió el presidente Gabriel Boric e indicó que “hay distintos factores que hay que tener a la vista. En primer lugar, la información que tienen que entregar los propios municipios respecto a la instalación específica, y por eso es tan importante la coordinación”.

A la vez, apuntó que “la fabricación de las viviendas para su instalación” es un proceso que, evidentemente, toma su tiempo.

Añadió que “hay terrenos donde se quemaron casas que no presentan las condiciones para la instalación de viviendas de emergencia. Vi dos ejemplos que son evidentes, pero hay más”. Uno es que estaban en una ladera o un cerro, y otro, los departamentos que se quemaron”.

El ministro Álvaro Elizalde informó, además, que tras lo dispuesto por el mandatario, Senapred ya estaría “trabajando en la ampliación de proveedores para dar cuenta de la necesidad que tenemos en este momento“.

En la ocasión, el secretario de Estado recordó que el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, proyectó que todas las viviendas de emergencia estarán instaladas el 21 de julio, aunque precisó que “mucho antes de eso vamos a tener desplegado todo lo que es la habitabilidad transitoria“.