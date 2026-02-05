Boric reconoció lenta instalación de viviendas a damnificados en el Biobío y Kast criticó que “ha faltado quizás iniciativa” del Gobierno

Tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast abordaron durante esta jornada las ayudas que están recibiendo los damnificados por los incendios forestales en la Región del Biobío. Mientras el primero reconoció que la entrega de viviendas ha sido lenta, el segundo acusó “poca iniciativa” del Gobierno.

En primera instancia, y durante su gira por Aysén, Boric recalcó que “sé que en la región se están pasando momentos muy difíciles y por eso quiero decirles que acá, en Chile, yo como Presidente de la República estoy trabajando 24/7 en todas las tareas que me demanda este cargo. Pero no me olvido de Penco, de Tomé y Concepción. No me olvido tampoco ni de Ñuble, ni de La Araucanía, donde sufrieron incendios”.

En esa misma línea, y ante las críticas que ha recibido el Gobierno sobre la lenta instalación de viviendas, reconoció “que tienen razón, fíjense. Acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante“.

“Efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores”, afirmó.

Ante esta situación, el mandatario confirmó que “hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco. Porque acá, independiente de las críticas que puedan haber entre quienes estamos en política, es la gente la que no puede esperar y a ellos nos debemos. Así que vamos a seguir trabajando firme para que todos los afectados por los incendios tengan todo lo que necesitan para poder salir adelante en estos momentos”.

Los cuestionamientos de Kast a la gestión del Gobierno

Horas después de las declaraciones de Gabriel Boric, y en medio de su gira por Europa, el presidente electo José Antonio Kast abordó la gestión del Gobierno con las ayudas para los damnificados de los incendios forestales de hace unas semanas.

Consultado al respecto, dejó en claro que “los que están a cargo hoy día son el presidente Boric y sus ministros“, y que su gobierno, que comienza el 11 de marzo, “estamos preparando todo para enfrentar la segunda parte, que es la reconstrucción”.

Sin embargo, agregó: “Lamentablemente hemos visto que en la emergencia ha faltado quizás iniciativa, ha faltado conocimiento en el terreno“.