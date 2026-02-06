Pablo Toloza, querellante de ProCultura: “Están los antecedentes suficientes para que el gobernador Orrego sea desaforado y formalizado”

En entrevista con EL DÍNAMO, el abogado representante de la UDI asegura que el tribunal cometió “errores graves” luego de que se rechazara la prisión preventiva para Alberto Larraín.

El martes de esta semana, el juez Patricio Álvarez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva para Alberto Larraín y otros cuatro imputados en el Caso ProCultura, señalando que la Fiscalía no logró acreditar la existencia de delitos y presentó antecedentes contradictorios. La resolución sorprendió si se considera la magnitud de los antecedentes conocidos: más de 1.600 millones de pesos presuntamente defraudados al Gobierno Regional Metropolitano.

Para Pablo Toloza, abogado querellante que representa la UDI y Republicanos en el caso, la decisión del tribunal refleja una mala comprensión del delito que se investiga.

En entrevista con EL DÍNAMO, Toloza analiza los “errores graves” que él atribuye al juez Álvarez, quien dejó libre a Alberto Larraín, principal imputado de la causa. El abogado sostiene además que los elementos disponibles permiten prever que el gobernador Claudio Orrego puede ser desaforado y posteriormente formalizado.

“El tribunal no ponderó bien los antecedentes ni entendió de qué delitos estamos hablando”

—¿A qué le atribuye usted esta resolución del tribunal?

—Yo creo que el tribunal no ponderó bien los antecedentes que se presentaron por parte de la Fiscalía. Pero además, no entendió de qué delitos estamos hablando. ¿Y por qué lo señalo? Porque este no es cualquier delito fraudulento. Este es un delito fraudulento que tiene una connotación distinta: estamos hablando de un fraude que tiene una connotación de corrupción.

—Usted habla de los antecedentes que entregó la Fiscalía. Muchos se han conocido por la prensa, pero ¿cuáles cree usted que son los antecedentes clave, los que debieron llevar a una prisión preventiva para Larraín?

—En primer lugar, yo diría que el tribunal desarrolló en su resolución que tiene muchas dudas de que Alberto Larraín fuera funcionario público y que el nexo desde el punto de vista del fraude al Fisco por ahora no está claro. Pero el tribunal no ponderó que Larraín había sido nombrado un par de semanas antes como miembro del directorio de la Corporación Cultural y de Turismo de la Región Metropolitana.

—¿Y cuál fue el error específico del juez en ese punto?

—Lo que señala el juez en su fallo es que estas corporaciones municipales no estarían sometidas al control de la Contraloría, que son corporaciones de derecho privado. Eso es un gran error, porque las corporaciones de gobiernos regionales y todas aquellas corporaciones que reciben fondos públicos sí son fiscalizadas por la Contraloría General de la República.

“El juez no entendió la figura del fraude al Fisco con variante de corrupción”

—El tribunal, además de lo que usted menciona, asegura que no se logró acreditar el delito y que la Fiscalía dio argumentos “contradictorios”.

—La verdad es que no sé qué pretendía el juez. Y por eso yo señalo que acá hay un error del juez desde el punto de vista de la comprensión del delito. El fraude al Fisco tiene esta variante de corrupción. Porque si él pretendía encontrar el típico fraude al Fisco del funcionario que saca recursos de la cuenta de su servicio, iba a estar en una situación totalmente distinta.

—¿Por qué?

—Porque la figura acá es una serie de pruebas que se van encadenando. Y si el juez no logró ver eso, si él esperaba que hubiera una comunicación directa entre el gobernador Orrego y todos los involucrados, no la va a encontrar. Como el mismo Ministerio Público acreditó, hay una conversación entre Alberto Larraín y Claudio Orrego en el chat de WhatsApp donde advierten que hay que borrar mensajes. Es evidente que los borraron.

—¿Qué tan importante es que efectivamente el gobernador sea desaforado por la Corte?

—Nosotros, una vez presentado el desafuero por parte de la Fiscalía, nos adherimos a ello. Creemos que están los antecedentes suficientes para que en esta etapa procesal la Corte de Apelaciones de Santiago tenga los antecedentes suficientes para que el gobernador Claudio Orrego pueda ser formalizado.

—¿Qué probabilidades ve de que eso ocurra?

—Yo creo que están los antecedentes suficientes para que el gobernador Orrego sea desaforado y formalizado. Esperamos que la Corte de Apelaciones, en su pleno, haga justicia y pueda desaforarlo.

ProCultura: “Esta investigación ha tenido cinco fiscales, no es una investigación cualquiera”

El revés sufrido por Fiscalía al no conseguir las medidas cautelares solicitadas puso en entredicho la solidez de la investigación que ya lleva más de dos años. Sin embargo, para Toloza, el hecho de que cinco fiscales hayan pasado por la investigación —entre ellos, Patricio Cooper que fue removido por diligencias irregulares— y la connotación del caso, hacen que la investigación sea particularmente compleja.

—¿Cuál es su evaluación respecto al trabajo que ha desarrollado el Ministerio Público en torno a esta investigación.

—A ver, esta no es una investigación cualquiera y en eso hay que ser bien claros. Es una investigación de fraude al Fisco que además ha tenido una serie de dificultades que no son normales en cualquier investigación de cualquier delito. El fiscal Cristián Aguilar, quien fue quien participó de la audiencia de formalización y medidas cautelares, es el quinto fiscal que conoce la causa. Obviamente que eso dificulta en cierta forma el desarrollo de la investigación. Porque cada fiscal tiene sus propios puntos de vista de la investigación.

—¿Cómo evalúa entonces el trabajo de la Fiscalía considerando todas esas complicaciones?

—Es una investigación que lleva dos años y medio, que ha tenido cinco fiscales… Obviamente yo no puedo culpar a la Fiscalía, porque hay situaciones complejas que fueron ocurriendo en la causa. Yo creo que la Fiscalía ha hecho todo lo que está a su alcance. Es un error culpar a la Fiscalía.

—¿Dónde está el problema entonces?

—Yo creo que el problema radica, como señalé, en que el juez no entendió la causa ni sus implicancias. Y por tanto, minimizó algunas pruebas y estándares. Y creo que esa es la razón de su resolución.