Caso ProCultura: cuándo se revisará la solicitud de desafuero contra Claudio Orrego

El abogado Ciro Colombara, defensor del gobernador Claudio Orrego, informó este sábado el día en el que la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de desafuero de la autoridad metropolitana en el marco del Caso ProCultura.

Al abordar la situación, el profesional manifestó que “el gobernador está tranquilo, porque sabe que las acusaciones que se hacen son falsas”.

Ciro Colombara se refirió al tema luego de que en la víspera el abogado querellante que representa la UDI y Republicanos en el caso, Pablo Toloza, le aseguró a EL DÍNAMO que “una vez presentado el desafuero por parte de la Fiscalía, nos adherimos a ello“.

“Están los antecedentes suficientes para que el gobernador Orrego sea desaforado y formalizado. Esperamos que la Corte de Apelaciones, en su pleno, haga justicia y pueda desaforarlo”, recalcó.

Cuándo se verá desafuero de Orrego por el Caso ProCultura

De acuerdo con lo que le dijo el abogado Ciro Colombara a Canal 13, el tribunal de alzada capitalino verá la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego por el Caso ProCultura el próximo jueves 12 de febrero.

Según está previsto, el pleno extraordinario de la Corte de Apelaciones de Santiago que revisará el tema se llevará a cabo a partir de las 08:30 horas.

Según Colombara, Claudio Orrego “tiene confianza de que van a seguir los pronunciamientos favorables de los tribunales“.