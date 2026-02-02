Tres homicidios en 2026 y dos de ellos en menos de 24 horas: los hechos que tienen en la mira a la Cárcel de Valdivia

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias para aclarar los crímenes quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La Fiscalía de Los Ríos informó que está investigando un homicidio perpetrado este lunes en la Cárcel de Valdivia, el segundo en apenas 24 horas y el tercero en lo que va del año.

El hecho ocurrió esta jornada en el módulo 54 del recinto penal, y la víctima es un interno de nacionalidad chilena, quien se encontraba cumpliendo condena por el delito de homicidio, que falleció luego de que lo apuñalaron con un arma blanca.

En la víspera, en el mismo módulo 54, otro chileno de 34 años murió tras ser apuñalado en distintas partes de su cuerpo, también con un arma blanca.

Van tres homicidios en la Cárcel de Valdivia en 2026

De acuerdo con lo confirmado por la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, el homicidio perpetrado este lunes en la Cárcel de Valdivia es el tercero durante 2026.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias para aclarar el crimen quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Entre las tareas que deberán cumplir los detectives para esclarecer los hechos se cuenta el determinar si el crimen fue perpetrado por uno o más autores, así como su plena identificación.

El fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia dispuso que el Servicio Médico Legal (SML) realice la autopsia para determinar la causa de muerte.

Lo anterior, bajo el Protocolo de Minnesota, que es utilizado cuando una persona fallece mientras se encuentra bajo custodia de agentes del Estado.