Barrio Meiggs vuelve a abrir tras operativo y retiro de toldos azules

El sector retomó sus actividades tras la tercera etapa de intervención municipal, que incluyó el retiro de toldos azules, cierre perimetral y control de accesos, con horarios definidos para público y comerciantes.

Durante la mañana de este lunes se concretó la reapertura de locales comerciales en el barrio Meiggs, luego de que la semana pasada se ejecutara la tercera etapa del plan de intervención en este sector de la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

La medida permitió el retorno de la actividad del comercio establecido tras el retiro del comercio informal y la instalación de rejas perimetrales.

El operativo incluyó el retiro de los denominados toldos azules y la implementación de un cierre perimetral con rejas para controlar los accesos al sector. Al respecto, el coordinador de Barrios Comerciales de la Municipalidad de Santiago, Eduardo Marante, explicó en Radio ADN que “de las siete rejas instaladas en la tercera etapa de intervención, se abrieron tres”.

Marante detalló que “las esquinas de la tercera etapa que se abrieron son las que están por la línea de Sazié, Exposición y Bascuñán Guerrero”. Además, informó que el horario de ingreso y salida para público y comerciantes es entre las 08:30 y las 19:00 horas.

Por su parte, el director (s) de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Osvaldo Gómez, entregó un balance positivo de la reapertura y de las acciones ejecutadas en coordinación con Carabineros y la Delegación Presidencial Regional Metropolitana. En el marco de los trabajos, se retiraron 947 toneladas de escombros acumulados en el sector intervenido.

“Este es un barrio seguro, está tranquilo, está custodiado, está enrejado. Y lo que buscamos hoy en día es entregar esa sensación a las personas que nos visitan. Al reiterar este llamado, por favor, vengan a hacer sus compras. Con total tranquilidad. Este es el renovado barrio Meiggs”, afirmó el funcionario municipal.

“Tenemos vendedores ambulantes que se encuentran autorizados a través de un permiso precario otorgado con anterioridad. Esas personas pueden trabajar con total normalidad. El problema es con aquellos comerciantes ilegales”, recalcó, agregando que la intervención fue necesaria porque “se tomaron el espacio público bandas criminales que consideraron que podían arrendar la calle a las personas que ejercían el comercio ilegal”.