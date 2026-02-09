Caso Audios: por qué rebajaron las cautelares de Luis Hermosilla a arresto domiciliario nocturno

De esta forma, el jurista podrá circular libremente durante el día y solo deberá permanecer en su domicilio durante la noche.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modificó este las medidas cautelares del abogado Luis Hermosilla, con lo que el jurista imputado por el Caso Audios pasó del arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.

De esta forma, el tribunal de alzada capitalino acogió la apelación de la defensa del abogado y revirtió la resolución previa del Juzgado de Garantía, el que había determinado mantener su detención total en el domicilio.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, y mientras se desarrolla el proceso judicial, Luis Hermosilla podrá circular libremente durante el día y solamente deberá permanecer en su domicilio durante la noche.

Por qué la corte rebajó las cautelares de Luis Hermosilla

De acuerdo con lo manifestado por el abogado defensor de Luis Hermosilla, Julián Parada, el cambio de las cautelares para su cliente se debe a que el tribunal realizó una evaluación de la proporcionalidad de las medidas.

En esa línea, el profesional indicó que los integrantes de la Primera Sala del tribunal de alzada concluyeron que la cautelar de arresto domiciliario total era excesiva, tras considerar el tiempo ya transcurrido bajo arresto y la conducta procesal del imputado.

“No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido o de que esté generando un riesgo para la investigación”, argumentó Parada.

“Los antecedentes que nosotros expusimos tienen que ver, sobre todo, con cómo él ha colaborado y eso lo recogió la Corte de Apelaciones“, concluyó el abogado defensor de Hermosilla.