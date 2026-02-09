Listas de espera: Gobierno no logró cumplir la meta de reducir tiempos a menos de 200 días

Aún así, se lograron los promedios de espera más bajos desde que se tiene registro.

El Ministerio de Salud dio a conocer los resultados que arrojó el informe respecto a las listas de espera correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Las autoridades destacaron que los promedios de espera alcanzaron sus niveles más bajos desde que existe el registro. En el detalle, si bien ingresaron más pacientes al sistema, están esperando menos tiempo para ser atendidos.

Sin embargo, el Gobierno no logró cumplir con la meta impuesta de reducir los tiempos de espera en menos de 200 días. Eso sí, el objetivo lo lograron 14 servicios de salud en el país, respecto a consultas nuevas de especialidad, y siete en cuanto a intervenciones quirúrgicas.

Consultas nuevas de especialidad: el promedio de espera es de 226 días, la cifra más baja registrada históricamente.

el promedio de espera es de 226 días, la cifra más baja registrada históricamente. Reducción de 38 días en solo un semestre (junio-diciembre 2025).

en solo un semestre (junio-diciembre 2025). Cirugías : el promedio de espera se situó en 251 días, marcando también un mínimo histórico y una disminución de 46 días en el último semestre.

: el promedio de espera se situó en 251 días, marcando también un mínimo histórico y una disminución de 46 días en el último semestre. El 68,1% de las personas que esperan una consulta y el 63,5% de quienes aguardan una cirugía llevan menos de un año en la lista.

Junto con eso, la cartera que lidera Ximena Aguilera destacó que más de 2,7 millones de personas egresaron del sistema no GES en 2025. Además, se constataron 3.408.243 nuevos registros y egresaron 3.849.392. También se procesaron 5,48 millones de garantías GES, con un 98,1% de cumplimiento, el nivel más alto desde la pandemia.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, señaló sobre las listas de espera que “siempre hay espacios de mejora, y estamos trabajando para eso, pero ya mostrar que la mitad de los servicios de salud ya están cumpliendo la meta de tiempos de espera menor a 200 días, y algunos significativamente más bajos que esos, es un logro bien importante de la administración”.