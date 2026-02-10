El flanco que abrió Dorothy Pérez por datos de niños y niñas trans: Corte acogió recurso en contra de la Contraloría

Según la persona que presentó el recurso, la solicitud del ente contralor atenta contra la Ley de Protección de Datos Personales y vulnera su fuero interno.

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso en contra de la Contraloría General de la República, luego de que Dorothy Pérez solicitara al Ministerio de Salud (Minsal) la entrega de datos sensibles sobre niños y niñas trans.

Según detalló Informe Especial, la acción judicial fue presentada por un usuario de la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa Salud Trans del Minsal. En su argumento, la petición que hizo la contralora atenta contra la Ley de Protección de Datos Personales y vulnera su fuero interno.

“La entrega de listados de beneficiarios con diagnósticos y tratamientos específicos de identidad de género constituye una intromisión desproporcionada en mi vida privada“, señala el documento. Por lo mismo, en caso de que la información se entregue, exigió que fuera estrictamente anonimizada, disociada e irreconocible.

A raíz de esto, la Corte exigió al organismo fiscalizador un informe en el que justifique la entrega de estos datos para fiscalizar el correcto uso de recursos fiscales.

La solicitud de Contraloría al Minsal

La presentación del recurso ocurre luego que, a mediados de enero, Contraloría solicitara al Minsal la entrega de datos de niños y niñas trans que forman parte del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).

Entre lo que se pidió incluye RUT, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, fechas de ingreso y egreso, hospital donde reciben atención y vigencia de las prestaciones.

La cartera se negó a esto y desde el ente contralor advirtieron que de no acceder a esta información podría aplicar multas o, incluso, suspender del cargo a la autoridad responsable.