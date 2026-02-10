Encuesta Ipsos sobre incendios forestales: 72% cree que fueron intencionales

El informe reveló que el 39% atribuye la responsabilidad a empresas con intereses en la zona, mientras que un 33% apunta a personas independientes.

Siete de cada diez chilenos consideran que los incendios forestales registrados en las regiones del Biobío y Ñuble fueron intencionales, según revela la edición N°47 del informe Claves Ipsos.

De acuerdo con los resultados, un 72% de las personas consultadas cree que el origen del fuego fue intencional. Dentro de ese grupo, un 39% atribuye la responsabilidad a empresas con intereses en la zona, mientras que un 33% apunta a personas independientes.

En relación con los factores que influyeron en la magnitud de los incendios, el cambio climático aparece como relevante para un 25% de los encuestados.

No obstante, un 33% considera que este elemento es secundario frente a la falta de preparación del país para enfrentar este tipo de emergencias. Esta percepción varía según la edad, ya que entre las personas de 18 a 29 años el cambio climático adquiere mayor relevancia como causa de la propagación y severidad de los incendios.

“El cambio climático ha generado condiciones para incendios de gran magnitud, no solo por las olas de calor, sino también por la sequía prolongada que deja la vegetación extremadamente seca. Sin embargo, en este caso particular, la percepción de las personas es que la participación de terceros es el factor principal”, explicó Miguel Pinto, subgerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile.

En cuanto a la respuesta del Estado frente a la emergencia recibe una evaluación mayoritariamente desfavorable. Un 64% de las personas califica negativamente la actuación del Gobierno, mientras que un 49% hace lo mismo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). A nivel local, un 45% considera insuficiente la respuesta de las municipalidades de las zonas afectadas.

La percepción crítica también se extiende al sector privado y a los medios de comunicación. Un 53% estima que las grandes empresas hicieron menos de lo esperado frente a la catástrofe, y un 29% evalúa negativamente la cobertura y el apoyo entregado por los canales de televisión durante la emergencia.

En contraste, Bomberos se posiciona como la institución mejor evaluada, con un respaldo del 90%, seguida por Carabineros, que alcanza un 56%. Al consultar de manera espontánea por personas u organizaciones que se destacaron en la ayuda a los damnificados, además de Bomberos (18%), aparecen los influencers (16%) y, en menor medida, cantantes urbanos (4%).