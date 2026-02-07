Incendios en el Biobío: Senapred ordenó reparar las viviendas de emergencia mal instaladas

“Senapred se comunicó con la empresa para que pueda revisar la instalación de esas viviendas y, si es necesario, reinstalarlas”, recalcó el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senepred) ordenó a la empresa encargada de instalar las viviendas de emergencia para los damnificados por los incendios forestales en la Región del Biobío que revise la instalación de cuatro de ellas que quedaron mal instaladas.

Así lo informó el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, luego de que el presidente Gabriel Boric admitiera una lentitud en el proceso de entrega de las viviendas, y que el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, acusó lentitud y deficiencias en su instalación”.

De acuerdo con lo detallado por Díaz en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, “hay cuatro viviendas que se han detectado que quedaron mal instaladas“.

Qué le dijo Senapred a la empresa de las viviendas de emergencia

“Inmediatamente, Senapred se comunicó con la empresa para que pueda revisar la instalación de esas viviendas y, si es necesario, reinstalarlas”, recalcó la autoridad.

En esa línea, explicó que “esto pasa porque las viviendas del Estado tienen una garantía de por medio y, por tanto, los terrenos donde se instalan también tienen que cumplir ciertas condiciones de metraje y de condiciones de suelo: van los técnicos y revisan”.

A continuación, detalló que “el ministro del Interior, (Álvaro Elizalde), comunicó al alcalde de Penco (Rodrigo Vera) que se iba a aumentar la cantidad de proveedores que iban a producir e instalar las viviendas de emergencia”.

“Es bueno recordar que las viviendas de emergencia que entrega el Estado tienen un estándar superior a otras viviendas de emergencia. Ese estándar superior tiene que ver con que vienen forradas y con una garantía de seis meses”, subrayó Erwin Díaz.

A la vez, el subsecretario del Interior se refirió a las denuncias sobre falsos damnificados que buscan beneficiarse de lo ocurrido, y planteó que “no vamos a tolerar ese tipo de situaciones. Las personas que actúan de esa manera son miserables“.

“Vamos a actuar con la máxima celeridad posible para que esas situaciones sean perseguidas judicialmente”, concluyó.