Contraloría defiende solicitud sobre niños y niñas trans: “La premisa de que se divulgará o hará público los datos es falso”

Los argumentos del organismo encabezado por Dorothy Pérez se incluyeron en la respuesta al recurso que se presentó en su contra.

Contraloría respondió al recurso que se presentó en su contra luego de que solicitara al Ministerio de Salud la información de niños y niñas trans que participan en la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa de Salud Trans.

Fue un usuario de esto último el autor de la acción judicial, la cual fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones de San Miguel, el que busca paralizar la petición del órgano fiscalizador.

Aún así, el tribunal de alzada dio un plazo para que el ente contralor respondiera y así conocer el fondo de la discusión. La Tercera accedió a los argumentos, en los que dejan en claro que “el recurrente parte de la equivocada premisa de que esta Contraloría General divulgará o hará público los datos de los beneficiarios de los programas auditados, lo que es manifiestamente falso“.

“La actuación de que se trata no recae sobre personas naturales, sino que tiene por objeto auditar la actuación de diversas instituciones públicas que se vinculan con la ejecución de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans”, agregaron.

En sus argumentos a la Corte, Contraloría recalcó “con total certeza” que nunca ha hecho pública información de carácter reservada o secreta, “ni tampoco existe situación alguna en que se hubiere filtrado desde esta Entidad de Control data que posea tal carácter”.

En ese sentido, insistió en que el objetivo de la solicitud de datos tiene que ver con verificar si se han cumplido las “normas legales y técnicas que regulan la atención de menores, así como que el financiamiento estatal se haya ajustado a derecho”.