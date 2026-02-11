Cuál es la fecha en que el CMN votaría el retorno de la estatua de Baquedano a Plaza Italia

La estatua de Baquedano fue retirada de su ubicación original en 2021, tras lo cual se la restauró y trasladó hasta las dependencias del Museo Histórico y Militar.

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) confirmó este miércoles que postergó la votación sobre el retorno de la estatua del general Baquedano al sector de Plaza Italia.

Lo anterior, pese a que el martes la Municipalidad de Providencia ingresó los antecedentes que el CMN le solicitó, luego de que el pasado 27 de enero el Concejo Municipal de de esa comuna aprobó el regreso del monumento del general Baquedano a la plaza que lleva su nombre.

En concreto, el CMN le solicitó al municipio que especificara tanto la capacidad de los anclajes propuestos, como el material al que serán anclados.

A fines de enero, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, dijo que esperaba que el monumento esté en su lugar cuando se lleve a cabo la inauguración del nuevo eje Alameda-Providencia, junto con el homenaje a Gabriela Mistral.

Cuándo votará el CMN el retorno de la estatua de Baquedano

La referida estatua fue retirada de su ubicación original en 2021, tras lo cual se la restauró y trasladó hasta las dependencias del Museo Histórico y Militar.

Pese a lo determinado por el municipio de Providencia, es en última instancia el CMN el que debe autorizar el lugar en el que se instalará definitivamente el monumento, tras realizar un análisis técnico, para luego pasar a un análisis de la comisión técnica de Patrimonio Histórico.

Con posterioridad, el organismo pondrá en tabla el tema en la sesión de su pleno, tal como se hace con todos sus permisos.

De acuerdo con lo previsto, se estima que la votación para autorizar el traslado del monumento del general Baquedano se llevará a cabo dentro de dos semanas, alrededor del 25 de febrero.