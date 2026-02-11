Gendarmería abrió sumario: la jugada de dos imputados que provocó que se liberara por error a sujeto detenido en el Centro de Justicia

De acuerdo con lo informado por la institución, el individuo fue liberado desde el 13º Juzgado de Garantía de Santiago.

Gendarmería confirmó este miércoles el nuevo caso de un reo al que se liberó por error pese a tener una orden de detención vigente, en un caso ocurrido en el Centro de Justicia, en Santiago.

La institución ratificó que, a raíz de lo ocurrido, se dio inicio a un sumario administrativo, luego de que se detectara la irregularidad producida en horas de la mañana de esta jornada.

Según detalló Gendarmería, el detenido fue liberado por error desde el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia.

En ese lugar se encontraban tres sujetos formalizados por el delito de estafa. De ellos, uno quedó con ampliación de la detención a solicitud de la Fiscalía, otro mantenía una orden de detención vigente por el 14° Juzgado de Garantía, mientras que el tercero debía quedar en libertad.

En una maniobra que no detectaron la Fiscalía, la Defensoría, Gendarmería ni el tribunal, el sujeto que quedaría libre usurpó la identidad del individuo que arriesgaba hasta tres años y un día de cárcel, luego de lo cual este último abandonó el Centro de Justicia.

Las medidas adoptadas por Gendarmería tras el error

De acuerdo con lo consignado por la institución, tras advertir el lo ocurrido interpuso la denuncia ante el Ministerio Público y notificó de inmediato a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), “con el fin de activar las diligencias correspondientes“.

Cuando se reanudó la audiencia en el tribunal, se dictó una orden de captura contra el reo que Gendarmería liberó por error.

De igual forma, ratificó que a raíz de lo ocurrido adoptó medidas disciplinarias contra el personal de la institución que se encontraba de turno en el lugar, lo que llevó a “la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal“.