“Es un hecho extremadamente grave”: Cordero criticó la liberación errónea del reo en Rancagua

Gendarmería informó que la liberación del reo se produjo “preliminarmente debido a un presunto error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal”.

Como “un hecho extremadamente grave” calificó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la liberación por error de un reo desde el Complejo Penitenciario de Rancagua, en la Región de O’Higgins.

El secretario de Estado abordó el tema tras ser consultado sobre la equivocación cometida por Gendarmería, que permitió a David Marín Celis, de 60 años, dejar el penal cuando apenas había cumplido un año de los cinco a los que fue sentenciado por tráfico de drogas.

De acuerdo con lo que informó la institución a través de un comunicado, la liberación del reo se produjo “preliminarmente debido a un presunto error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal”.

En esa línea, la subdirectora operativa de Gendarmería, María Aguirre, reveló que la institución abrió un sumario y “hay cinco personas sancionadas, de las cuales son tres oficiales y dos funcionarios de la planta de suboficiales“.

Qué dijo Cordero de la liberación errónea del reo

Al referirse a la liberación errónea del reo por parte de Gendarmería, el ministro Cordero manifestó que “es un hecho extremadamente grave, así ha sido calificado por el ministro de Justicia (Jaime Gajardo), también“.

“Para el sistema de seguridad es complejo (el incidente) porque demuestra vulnerabilidades en el sistema penitenciario“, complementó el secretario de Estado.

Luego, apuntó que “el sistema penitenciario es clave para el funcionamiento integrado del sistema de seguridad pública”.

“Las medidas respecto a los funcionarios (involucrados) están adoptadas, la denuncia al Ministerio Público también, y la profundidad de este problema Gendarmería lo va a reportar una vez que termine sus investigaciones“, complementó.

“El reporte que tenemos hasta ahora es una equivocada lectura de una resolución judicial. Este tipo de errores no puede existir y este es un aspecto que está siendo evaluado por Gendarmería y el Ministerio de Justicia“, concluyó Cordero.