Con esta alianza, se busca descentralizar y acercar la orientación de la Defensoría del Contribuyente a más ciudadanos.

En el contexto de la próxima Operación Renta 2026, que comenzará en abril, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que los servicios de la Defensoría del Contribuyente ya se encuentran disponibles de manera presencial en las sucursales de ChileAtiende a lo largo del país.

En ese contexto, la Defensoría del Contribuyente funciona habitualmente de forma 100% digital. Sin embargo, desde el organismo señalaron que habilitar atención presencial representa un avance importante para acercar sus prestaciones a la ciudadanía, especialmente a quienes presentan dificultades de acceso a plataformas en línea.

Operación Renta 2026: en qué consiste el nuevo servicio de ChileAtiende que facilita el trámite

Durante 2025, las y los ejecutivos de atención de las sucursales IPS-ChileAtiende fueron capacitados para recibir consultas y derivar los casos a la Defensoría del Contribuyente.

Desde la institución explicaron que esta modalidad es especialmente relevante para personas con problemas de conectividad, brecha digital o con discapacidad visual, cognitiva o física, facilitando así el acceso a orientación tributaria.

En cuanto a los temas que revisa esta entidad pública, se encuentran:

Dudas o problemas relacionados con la Operación Renta

Cobro de contribuciones

Fiscalizaciones que vulneren derechos del contribuyente

No aplicación de exenciones o beneficios tributarios

Cobros erróneos de impuestos

Retenciones indebidas por parte de la Tesorería General de la República

Multas tributarias mal aplicadas

Bloqueo de claves de la carpeta tributaria

Otras consultas sobre el sistema tributario

La ubicación y horarios de atención de las sucursales están disponibles en ESTE LINK, también se puede obtener información a través del Call Center 101 y en las redes sociales oficiales @ChileAtiende y @DedeconChile.