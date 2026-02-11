En el contexto de la próxima Operación Renta 2026, que comenzará en abril, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que los servicios de la Defensoría del Contribuyente ya se encuentran disponibles de manera presencial en las sucursales de ChileAtiende a lo largo del país.
En ese contexto, la Defensoría del Contribuyente funciona habitualmente de forma 100% digital. Sin embargo, desde el organismo señalaron que habilitar atención presencial representa un avance importante para acercar sus prestaciones a la ciudadanía, especialmente a quienes presentan dificultades de acceso a plataformas en línea.
Operación Renta 2026: en qué consiste el nuevo servicio de ChileAtiende que facilita el trámite
Durante 2025, las y los ejecutivos de atención de las sucursales IPS-ChileAtiende fueron capacitados para recibir consultas y derivar los casos a la Defensoría del Contribuyente.
Desde la institución explicaron que esta modalidad es especialmente relevante para personas con problemas de conectividad, brecha digital o con discapacidad visual, cognitiva o física, facilitando así el acceso a orientación tributaria.
En cuanto a los temas que revisa esta entidad pública, se encuentran:
- Dudas o problemas relacionados con la Operación Renta
- Cobro de contribuciones
- Fiscalizaciones que vulneren derechos del contribuyente
- No aplicación de exenciones o beneficios tributarios
- Cobros erróneos de impuestos
- Retenciones indebidas por parte de la Tesorería General de la República
- Multas tributarias mal aplicadas
- Bloqueo de claves de la carpeta tributaria
- Otras consultas sobre el sistema tributario
La ubicación y horarios de atención de las sucursales están disponibles en ESTE LINK, también se puede obtener información a través del Call Center 101 y en las redes sociales oficiales @ChileAtiende y @DedeconChile.