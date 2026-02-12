“Él ya no estaba bien”: Pareja de reo que cometió canibalismo advirtió sobre su salud mental y apuntó a negligencia de Gendarmería

“Sé que tuvo sus razones, porque sé que se defendió”, dijo Ashley San Martín, quien aseguró que buscó ayuda institucional antes del crimen.

Un macabro crimen quedó al descubierto el pasado domingo 8 de febrero dentro del complejo penitenciario de La Serena, luego de que personal de Gendarmería hallara dos internos cubiertos por una frazada.

Uno de ellos estaba muerto con una herida en el cuello, mientras que el otro dormía al lado de él, con signos de haber cometido canibalismo.

El sujeto fue identificado como Manuel Ignacio Fuentes Martínez, quien acusó que su compañero de celda, individualizado como Felipe Sepúlveda Ramos, lo atacó y él se defendió.

“En horas de la noche, este interno se abalanza sobre mí con un arma blanca. Yo igual tenía una y lo agredí primero antes de que él me agrediera, esquivando la puñalada. La puñalada se la pegué en el cuello y empezó a convulsionar. Ahí le empecé a tomar los signos en el cuello y el corazón y noté que estaba muerto (…) Solo voy a decir que fue en mi defensa“, declaró.

A lo que agregó: “después comencé a morder partes de su cuerpo, quitándole un ojo y me lo comí. Luego, le comí un pedazo de la mano y en el cuello, donde le pegué la puñalada. Luego de eso me comí una oreja y, al pasar el rato, lo tapé y me dormí a su lado. Comencé a desesperarme por lo que había hecho y empecé a comer partes de su cuerpo“, confesando que cometió canibalismo.

Pareja de reo que cometió canibalismo apuntó a negligencia de Gendarmería

Luego de que se diera a conocer este caso, la pareja de Manuel Fuentes, Ashley San Martín, reveló antecedente de salud mental y comentó que “”ya no estaba bien, se estaba volviendo loco“.

En conversación con Meganoticias, la mujer señaló que “tenía miedo de que se hiciera algo o que le hiciera algo a esa persona, que fue lo que pasó”.

Siguiendo en esa línea, enfatizó que “Gendarmería pudo haber evitado, porque antes de que pasara esto, se pegó y se cortó su cara. Dio señales de que no estaba bien”.

“Si él hubiera estado aislado y solo, como tendría que haber estado, no habría pasado nada de lo que pasó”, expresó, añadiendo que “Manuel Fuentes sigue siendo la misma persona que conocí, lo sigo viendo de la misma forma. Sé que tuvo sus razones, porque sé que se defendió“.