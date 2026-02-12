“No responde a presiones o cálculos políticos”: Elizalde defendió el envío de ayuda humanitaria a Cuba

“Ser críticos con el régimen cubano no puede significar ser indiferentes o indolentes con el hambre de su pueblo”, planteó el ministro.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió este jueves la decisión del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba y negó que la medida responda a cálculos políticos.

El jefe del gabinete abordó el tema luego de que tanto desde la oposición como de la Democracia Cristiana criticaran el anuncio en ese sentido que realizó el canciller Alberto van Klaveren.

A raíz de la crisis que se vive en la isla caribeña tras el aumento de las medidas de bloqueo por parte del gobierno de Donald Trump, el Ejecutivo chileno sostuvo que “estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba“.

En respuesta a los dichos de Van Klaveren, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó que en vez de mandar ayuda, La Moneda tendría que apoyar medidas para “poner fin a la dictadura”, en tanto que el diputado democratacristiano Eric Aedo planteó que se trata de “una señal ambigua y compleja”.

Elizalde defendió el envío de ayuda humanitaria a Cuba

Luego de los cuestionamientos, el ministro Elizalde defendió la decisión del Ejecutivo y recalcó que “llama la atención la indolencia de quienes cuestionan la decisión del Gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria al pueblo cubano”.

A continuación, argumentó que “al margen de la opinión que se tenga del régimen cubano, del cual personalmente soy muy crítico, esta ayuda no responde a presiones o cálculos políticos, sino a una profunda convicción sobre la compleja situación humanitaria que enfrentan las familias en Cuba”.

“Así lo hemos hecho con Ucrania y Gaza, y también ha ocurrido respecto de Chile, por ejemplo, cuando Cuba envió decenas de médicos a nuestro país para el terremoto de 2010“, recalcó.

Elizalde explicó que “esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno. Por lo mismo, se canalizará a través de organismos multilaterales de Naciones Unidas que ofrecen garantías y confianza del buen uso de los recursos”.

Finalmente, el ministro del Interior sostuvo que “ser críticos con el régimen cubano no puede significar ser indiferentes o indolentes con el hambre de su pueblo. Nunca, reitero, nunca debemos perder la humanidad”.