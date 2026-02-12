Segundo caso en 24 horas: Gendarmería libera otra vez a un imputado por error y director nacional recibe respaldo del Gobierno

Desde el Gobierno endurecieron medidas tras el nuevo caso y suspendieron las vacaciones de los altos mandos de Gendarmería.

Gendarmería confirmó este jueves que, por segunda vez en 24 horas, se liberó por error a un imputado, en esta oportunidad desde dependencias del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

El caso se suma al ocurrido en la víspera, cuando por otro error se dejó en libertad a un imputado, pese a tener una orden de detención vigente, en un hecho ocurrido en el Centro de Justicia, en la comuna de Santiago.

En el 13º Juzgado de Garantía de Santiago se encontraban tres sujetos formalizados por el delito de estafa. De ellos, uno quedó con ampliación de la detención a solicitud de la Fiscalía, otro mantenía una orden de detención vigente por el 14° Juzgado de Garantía, mientras que el tercero debía quedar en libertad.

En una maniobra que no detectaron la Fiscalía, la Defensoría, Gendarmería ni el tribunal, el sujeto que quedaría libre usurpó la identidad del individuo que arriesgaba hasta tres años y un día de cárcel, luego de lo cual este último abandonó el Centro de Justicia.

A raíz del caso, Gendarmería adoptó medidas disciplinarias contra el personal de la institución que se encontraba de turno en el lugar, lo que llevó a “la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal“.

Nuevo caso de reo liberado por error de Gendarmería

De acuerdo con lo informado por Gendarmería, el individuo al que se liberó por error este jueves y que debía permanecer en la cárcel fue identificado como Felipe Díaz Vivanco.

Según precisó la jefa de Dispositivo de Tribunal de Garantía y Oral en lo Penal de Viña del Mar, cabo Lissette Ortega, el hecho ocurrió alrededor de las 12:20 horas, cuando el gendarme a cargo de la custodia del sujeto procedió a trasladarlo a la Sala de Audiencia N° 3 para su respectivo control de detención.

En la audiencia, que presidió la magistrada Leticia Morales, el tribunal dispuso la orden de ingreso del imputado a un recinto penitenciario.

No obstante, por motivos que indagará la institución y pese a la resolución de la jueza, el gendarme otorgó la libertad del detenido, permitiendo que abandonara las dependencias del tribunal.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, detalló más tarde que según resolvió la magistrada, el sujeto podía acceder a la liberación solamente con el pago de una caución, lo que no se cumplió.

“La instrucción del tribunal era que la libertad no se podía otorgar sin el pago de la caución. La caución no se pagó, se entregó la libertad y es por eso que hay una responsabilidad ineludible de quienes están a su cargo, en este caso, la custodia de la persona”, detalló la autoridad.

Gobierno respaldó la labor del director de Gendarmería

Tras lo ocurrido, el subsecretario Muñoz anunció varias medidas tras los dos casos de los detenidos liberados por error en 24 horas, a la vez que confirmó que se acordó suspender las vacaciones de los altos mandos de Gendarmería, con los que se reunirá el lunes 16 de febrero.

“En primer lugar, les he transmitido el principio de la doble revisión a lo que ya está recogido en los protocolos que están vigentes, pero que a raíz y a la luz de estos hechos no se está implementando”, precisó.

Dijo que, en segundo lugar, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, ya cursó destituciones a todos los funcionarios involucrados en los casos, a lo que se sumó el inicio de los sumarios respectivos.

Anunció a la vez que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”.

En cuanto a la gestión del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, el subsecretario aseguró que “cuenta con nuestro respaldo”.