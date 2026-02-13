Los detalles de la grave querella contra “Lindorfo” Jiménez por muerte de mascotas, negligencia y maltrato animal

Uno de los casos que motivó la acción judicial corresponde a una perrita que ingresó para una esterilización programada y procedimientos de baja complejidad.

La clínica veterinaria Social Vet, asociada al médico veterinario y figura televisiva Sebastián “Lindorfo” Jiménez, enfrenta una querella por presunto maltrato animal y negligencia médica luego de la muerte de mascotas que fueron sometidas a procedimientos en el recinto.

Uno de los casos que motivó la acción judicial corresponde a una perrita que ingresó para una esterilización programada y procedimientos dentales considerados de baja complejidad. De acuerdo con el relato de sus tutores, la intervención se habría extendido por pocos minutos antes de que el equipo médico informara que la mascota sufrió un paro cardiorrespiratorio del cual no logró recuperarse.

Tras el fallecimiento, los dueños acudieron a la justicia e interpusieron una querella en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando que se investigue una eventual responsabilidad penal por maltrato animal.

Según la presentación, existirían dudas respecto de los protocolos aplicados durante la cirugía y la información entregada posteriormente a la familia.

La querella contra “Lindorfo” Jiménez por muerte de mascotas

En paralelo, se conoció otro caso de una mascota que murió luego de ingresar al mismo centro veterinario por un cuadro gastrointestinal.

La versión entregada por la clínica atribuyó el deceso a complicaciones internas previas, mientras que la tutora cuestionó la falta de antecedentes clínicos detallados tras el procedimiento.

Las denuncias han generado repercusiones en redes sociales y reabierto el debate sobre la fiscalización de clínicas veterinarias, los estándares de atención y la regulación de procedimientos quirúrgicos en animales de compañía.

Desde el entorno del profesional se ha señalado que los hechos están siendo revisados en sede judicial y que se colaborará con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

La causa se encuentra en etapa inicial y será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen antecedentes suficientes para formalizar cargos o descartar responsabilidades.