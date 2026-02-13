Qué comunas de Santiago tendrán cortes de luz este viernes 13 de febrero

La empresa llamó a los usuarios a revisar si su domicilio estará afectado y a tomar precauciones, especialmente en el caso de personas electrodependientes.

La compañía Enel Distribución confirmó que para este viernes 13 de febrero se realizarán cortes de luz programados en varios sectores de Santiago debido a trabajos en su infraestructura, los cuales podrían prolongarse durante gran parte del día.

Según indicó la multinacional, la suspensión del suministro eléctrico tendrá una duración de al menos ocho horas en algunos sectores.

Según lo informado por la empresa en su sitio web, estas labores de mantenimiento y mejoras en la red implicarán la suspensión temporal del servicio en zonas específicas de distintas comunas de la capital.

Asimismo Enel informó en su sitio web que “los cortes de luz programados son comunicados con antelación para que los usuarios puedan organizar sus actividades”.

Si quieres saber si tu hogar está dentro de las comunas que sufrirán cortes de luz, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en ESTE ENLACE. Allí obtendrás todos los detalles necesarios.

Además, si los cortes de luz impactan a personas electrodependientes, la empresa dispone de canales de atención prioritaria. En ese caso, se puede solicitar apoyo llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Qué comunas de Santiago tendrán cortes de luz este viernes por más de ocho horas

Renca: Desde las 09:30 a las 15:30 horas

Maipú: A partir de las 10:30 hasta las 16:30 horas

Maipú: De las 10:00 a las 14:00 horas

Santiago: Desde las 10:30 a las 16:30 horas

Macul: A partir de las 09:30 a las 17:30 horas

La Granja: De las 10:00 a las 17:00 horas