Ministro Gajardo y errores de Gendarmería: “Puede haber corrupción y sabotaje”

El ministro de Justicia se refirió a los errores en la liberación de imputados y apuntó a resistencia a la reforma dentro de Gendarmería.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó nuevamente los errores en la liberación de dos imputados, señalando que no se puede descartar que haya corrupción o sabotaje en estos casos, en el marco de la reforma a Gendarmería que está impulsando el Gobierno.

El secretario de Estado, en conversación con Meganoticias, comenzó diciendo que “estos son casos impresentables, son negligencias inexcusables“, situación por la cual “los funcionarios tienen que responder personalmente por lo que ocurrió”.

Con el objetivo de disminuir este tipo de casos, Gajardo afirmó que “hemos aplicado una política de doble chequeo. Es decir, no solo el funcionario que está o en el recinto penal o en el tribunal respectivo tiene que llevar adelante las órdenes de liberación”.

En concreto, explicó que “el funcionario que está en el recinto penal y el funcionario que está en el tribunal respectivo tienen que ver con su superior jerárquico, con el alcaide o con el director regional, si corresponde o no la liberación para que no se generen estas liberaciones por error”.

De todas formas, el titular de Justicia señaló que “no descartamos que aquí hayan otras motivaciones. Que hayan posibles comisiones de delito. Es decir, puede haber un error administrativo, pero también puede haber corrupción y también puede haber sabotaje. ¿Y por qué digo esto? Porque Gendarmería está en plena reforma. Una reforma que ha sido muy resistida al interior de la Gendarmería por parte, principalmente, de personas que no quieren que esta reforma siga adelante”.

Siguiendo en esa línea, el ministro comentó que “si es que eventualmente hay corrupción, que eso lo investigue el Ministerio Público. Y si eventualmente hay sabotaje, que lo investigue el Ministerio Público. Y por eso además se hizo una denuncia para que el Ministerio Público pueda tener todos estos antecedentes y revisar si eventualmente hay comisiones de delito”.