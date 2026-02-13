VIDEO – “No fue culpa mía”: la escueta declaración de imputado liberado por error por Gendarmería antes de entregarse a la justicia

Durante la mañana de este viernes llegó hasta el Juzgado de Garantía de Viña del Mar el sujeto que fue liberado por error por Gendarmería.

Fue este jueves cuando, luego de ser formalizado por el delito de robo en un lugar público, a Felipe Díaz Vivanco se le decretó la prisión preventiva, lo que podía revertirse con el pago de una fianza de $500 mil.

Si bien esto último se concretó, debía quedar bajo custodia de Gendarmería, lo que no ocurrió debido a que un funcionario le quitó las esposas y lo dejó ir.

El sujeto liberado por error por Gendarmería llegó al tribunal en la Ciudad Jardín en compañía de su abogado. TVN Red Valparaíso logró obtener una escueta declaración de Díaz Vivanco, quien solo señaló que “no fue culpa mía”.

Finalmente, la justicia desestimó dejarlo privado de libertad puesto que su liberación fue netamente responsabilidad de la institución uniformada.

El caso ocurrido en Viña del Mar se suma a lo ocurrido el miércoles en el Centro de Justicia donde, tras una jugada de dos imputados, uno de ellos logró ser liberado por error. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido este viernes, este sujeto aún se encuentra libre.