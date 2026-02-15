“La responsabilidad es única de Gendarmería”: padres de reo que cometió canibalismo pide perdón y apunta a negligencia

Los padres del reo que cometió canibalismo se refirieron al caso y se dirigieron a la familia del interno asesinado en la cárcel de La Serena.

Hace una semana se dio a conocer un macabro crimen al interior de la cárcel de La Serena, donde un reo asesinó a su compañero de celda para luego cometer un acto de canibalismo con su cuerpo.

Se trata de Manuel Ignacio Fuentes Martínez, cuyos familiares se han referido al caso en el marco de la gran conmoción que ha causado.

En diálogo con Meganoticias, su padre, Manuel Fuentes, comenzó diciendo que “él necesitaba medicamentos, necesitaba que lo viera un especialista (…) Él tiene un problema neuropsiquiátrico que está diagnosticado y está con papeles. Eso está en el sistema”.

El reo acusado de canibalismo se encuentra cumpliendo una pena por robo con intimidación, el cual tuvo lugar en La Reina el 2022. Un año después de fugó de la cárcel, lo que implicó en una serie de castigos sin visitas y traslados a otros penales.

Familia de reo que cometió canibalismo apunta a negligencia de Gendarmería y pide perdón a familia de interno asesinado

Bajo este contexto, la familia de Fuentes Martínez asegura que el aislamiento afectó considerablemente su estado mental: “Hay fotos donde él se hizo daño y él allá estaba mal. Me llamaban por teléfono muchas veces diciendo que pidiéramos ayuda, que él estaba mal, que se estaba volviendo loco“.

Frente a esto, el padre del interno apuntó a negligencia de Gendarmería, haciendo alusión a que “no pusieron cartas en el asunto. Debieron haberlo aislado, debieron haberlo ayudado. Siempre prometieron y no cumplieron con lo que uno pedía: una ayuda para él”.

A lo que añadió: “Quiero recalcar que acá la responsabilidad es única de Gendarmería, esa es la verdad. Porque no actuó en su momento cuando se debía, porque esto se podría haber evitado de todas maneras si hubieran hecho su trabajo como correspondía“.

En esa línea, afirmó que “yo me temía que él se fuera a matar… Eso es lo que yo me temo hasta el día de hoy y lo voy a seguir temiendo, porque ahora no sé lo que se viene“.

Por su parte, su madre, Paola Martínez, pidió perdón a la familia del reo asesinado, Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos.

“Con la mano en el corazón, les pido mil disculpas y perdón por lo que pasó con Manuel… Sé que no tiene perdón, pero sé que mi hijo no lo quiso hacer y tiene que haber los motivos suficientes, que obviamente tendrán que aclararse. Pero pido perdón por eso y les mando mis condolencias“, expresó la mujer.