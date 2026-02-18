El objetivo de esta iniciativa es aliviar el gasto en electricidad de los hogares y devolver los montos que fueron cobrados en exceso durante los meses anteriores.

Los descuentos automáticos en las boletas de la luz ya comenzaron a reflejarse en distintos puntos del país, luego de que se detectaran cobros excesivos en las tarifas de energía.

La medida, impulsada por las autoridades, busca corregir los pagos de más realizados por los usuarios y se aplica directamente en las facturas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Desde las compañías eléctricas explicaron que la forma en que se refleja el descuento puede variar según la región y el calendario de facturación de cada cliente. Esto significa que algunos usuarios verán el beneficio en su boleta de manera inmediata, mientras que en otros casos se aplicará en facturas posteriores.

De acuerdo a las autoridades, la medida forma parte de un proceso de corrección metodológica impulsado por el Gobierno y supervisado por la Comisión Nacional de Energía.

Comenzaron los descuentos en la luz: paso a paso para revisar tu boleta

El beneficio no requiere solicitud por parte de los usuarios, quienes únicamente deben revisar sus boletas para confirmar que el descuento se haya aplicado correctamente.

En caso de dudas o inconsistencias, se recomienda contactar directamente a la empresa eléctrica correspondiente para obtener información adicional.

Según el reporte de T13, los descuentos en la cuenta de la luz ya se están aplicando en distintos puntos del país y puedes revisarlos de la siguiente forma:

Abra de boleta de la cuenta de la luz

Revise a la izquierda donde dice “detalle de la cuenta”

En la parte inferior debe aparecer el porcentaje final del descuento aplicado.