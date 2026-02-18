Los chats de fiscal Parra con Luis Hermosilla que podrían reabrir arista por tráfico de influencia: “Gracias por el apoyo”

La defensa del abogado busca que la persecutora declare como testigo, tras revelarse conversaciones previas a su nombramiento como fiscal regional.

Una investigación de T13 dio a conocer una serie de chats entre el abogado Luis Hermosilla, formalizado en el denominado Caso Audios, y la fiscal regional Lorena Parra, quien encabeza la indagatoria. Los antecedentes podrían derivar en que la persecutora declare como testigo e incluso en su eventual inhabilitación.

El caso de presunta corrupción salió a la luz en noviembre de 2023 e involucra, además de Hermosilla, a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, Leonarda Villalobos y los hermanos Ariel y Daniel Sauer. El Ministerio Público cerró la investigación el 16 de enero pasado y solicitó 14 años de cárcel para el abogado por soborno, tráfico de influencias, delitos tributarios por más de $800 millones y lavado de activos.

La defensa busca ahora que Parra declare por conversaciones previas con el imputado, lo que podría abrir la puerta a reexaminar la causa. En octubre de 2024, el fiscal nacional Ángel Valencia rechazó inhabilitarla, pese a que ella reconoció diálogos anteriores a la formalización.

Los chats y conversaciones entre Hermosilla y Parra

En 2021, cuando postulaba a dirigir la Fiscalía Metropolitana Oriente, Parra envió su currículum a Hermosilla y le escribió: “hola Luis, quería darte las gracias por el apoyo, de verdad es muy importante”. Un mes después, le señaló: “faltan los ministros Alejandro Madrid, Muñoz Pardo, Zepeda Arancibia, Dobra Lusic, Fernando Carreño, Maritza Villadangos, María Kittsteiner, Elsa Barrientos. También falta Inelie Durán”, a lo que él respondió “ok”.

Dos días antes de la elección intercambiaron mensajes sobre gestiones para obtener respaldos:

Luis Hermosilla (LH): “Todavía nada, pero estamos insistiendo. Insistí con AU (presuntamente Antonio Ulloa). Espero que mañana volvamos a conversar. Hasta ahora estaba votando por Berrios y Melo”.

Lorena Parra (LP): “Ya, perfecto. Muchas gracias. Ojalá resulte lo de AU y DL (presuntamente Dobra Lusic).

LH: “Le estoy insistiendo a la VS (presuntamente Verónica Sabaj) para que me ayude con AU. Sería un golpe”.

LP: “Sí, ojalá resulte. Sería buenísimo. Porfa, me cuentas cómo avanza lo de DL. Ya no queda nada”.

LH: “Lo sé. cómo está el stress?”.

LP: “Estoy tranquila. Además, hoy acompañé a mi marido que se está haciendo un tratamiento y salió todo muy bien. Así que con todas las ganas de hacerlo bien el jueves”.

LH: “ Esto ayuda a poner todas las cosas en su justa dimensión . Me alegro mucho”.

. Me alegro mucho”. LP: “Muchas gracias por el apoyo”.

Más tarde, en mayo de 2022, ya como fiscal, Hermosilla le consultó por una gestión ante otra persecutora:

LH : “Hola Lorena”.

: “Hola Lorena”. LP : “Hola!! ¿Cómo estás?”

: “Hola!! ¿Cómo estás?” LH : “Bien, te estoy molestando para saber si pudiste hablar con doña Carolina Fuentes (podría tratarse de una fiscal de la Fiscalía Oriente). Perdona mi insistencia”.

: “Bien, te estoy molestando para saber si pudiste hablar con doña Carolina Fuentes (podría tratarse de una fiscal de la Fiscalía Oriente). Perdona mi insistencia”. LP: “Perdón es que he estado full. La revisará con calma, ya hablé con ella”.

El abogado defensor Juan Pablo Hermosilla afirmó a T13: “Esto me parece una anomalía. Yo no lo había visto nunca, porque lo lógico es que el propio fiscal se inhabilite, por eso decía antes que cuesta entender por qué razón no se inhabilitó. (…) Hay hechos que son indiscutidos, la fiscal regional a cargo de la investigación por el tráfico de influencias de Luis, es una fiscal que ella le pidió que hiciera lo mismo a favor de ella”.

El Cuarto Juzgado de Garantía deberá resolver si Parra declara en la causa que dirige.