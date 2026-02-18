La suspensión del suministro eléctrico tendrá una duración de al menos siete horas en algunos sectores.

La empresa Enel Distribución anunció nuevos cortes de luz programados para este miércoles 18 de febrero en varias comunas de Santiago.

De acuerdo con lo informado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores específicos.

A través de su sitio web, la empresa explicó que estas suspensiones programadas se comunican con anticipación con el objetivo de que los clientes puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por la compañía en su página oficial, y al que puedes acceder en ESTE LINK, donde se detallan horarios y sectores involucrados.

Además, en caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, la empresa dispone de líneas de atención para brindar apoyo y orientación. Los números disponibles son: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

MAPAS – Cortes de luz en Santiago: conoce las comunas afectadas este miércoles

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.