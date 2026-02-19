VIDEO – Los registros de la fatal explosión en Renca: la confusión del Minsal por el número de fallecidos

En tanto, todos los lesionados permanecen internados con quemaduras que superan el 50% de su cuerpo, según informó el Ministerio de Salud.

El ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, protagonizó una impensada controversia, luego que confirmara una nueva víctima fatal tras el accidente y posterior explosión de un camión de gas durante la mañana en el eje General Velásquez, en la comuna de Renca, el cual dejó registros de video a través de una cámara de seguridad. Con ello, el número de fallecidos se elevaba a cinco.

Según detalló la autoridad, la quinta víctima fue encontrada durante las labores de remoción de escombros posteriores a la emergencia. “En el transcurso de la tarde nos llegó la confirmación del quinto fallecido”, afirmó.

Sin embargo, las palabras de la autoridad sanitaria fueron desmentidas por Carabineros, que dejó en claro que las víctimas fatales seguían siendo cuatro personas, descartando la aparición de un nuevo cuerpo.

En paralelo, el Ministerio de Salud informó que hasta las 17:00 horas se contabilizan 17 personas hospitalizadas en distintos centros asistenciales de la Región Metropolitana, todas en estado grave. Cinco de ellas se mantienen en riesgo vital y son monitoreadas de forma permanente.

Martorell explicó que todos los pacientes presentan quemaduras que superan el 50% de la superficie corporal. “Seis de estos están con más de 80% del cuerpo afectado y el resto está con más del 50% del cuerpo afectado y por tanto, son todos casos de alta gravedad”, indicó.

Los heridos tras la explosión en Renca y los registros

Los heridos fueron distribuidos en recintos públicos y privados: dos permanecen en la Posta Central; uno en el Hospital Félix Bulnes; cinco en la Mutual de Seguridad; dos en la Clínica Indisa; dos en la Asociación Chilena de Seguridad; uno en la Clínica Bupa y tres en la Clínica RedSalud. “Varios casos han sido trasladados a estas mutuales de seguridad o a la Asociación Chilena de Seguridad, justamente porque estaban en el traslado hacia sus lugares de trabajo”, señaló la autoridad.

Desde el Minsal aseguraron que todos los hospitalizados ya fueron identificados y que sus familias fueron contactadas. “En la mañana teníamos algunas personas todavía en duda, pero ya esas personas fueron identificadas”, sostuvo Martorell.

Sobre las víctimas fatales, precisó que la identificación en el sitio del suceso corresponde a los organismos competentes bajo la dirección del Ministerio Público.