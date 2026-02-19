El Ministerio Público indaga una eventual responsabilidad del conductor, ya que habría manejado a exceso de velocidad.

La empresa Gasco emitió un comunicado público tras la grave explosión ocurrida la mañana de este jueves en la comuna de Renca, donde un camión que transportaba gas licuado de petróleo se volcó y posteriormente estalló en plena carretera.

El hecho se registró en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez cuando la máquina, habría perdido el control, se volcó y luego se produjo una explosión.

En ese contexto, el balance preliminar da cuenta de al menos cuatro personas fallecidas y 17 heridos, mientras que el Ministerio Público indaga una eventual responsabilidad del conductor, ya que habría manejado a exceso de velocidad.

Explosión en Renca: la declaración de Gasco que revela detalles inéditos de la emergencia

A través de su declaración, la compañía confirmó que el chofer, quien murió en el accidente, era trabajador de la empresa. El conductor trasladaba el camión desde Quintero con destino a la planta ubicada en Maipú.

En el texto, la firma indicó: “Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de GASCO GLP S.A. se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible”.

Asimismo, señalaron que “nuestros equipos concurrieron hasta el lugar de los hechos, con el fin de colaborar en el control de la emergencia. Junto con ello, estamos recabando todos los antecedentes del caso, para aportarlos a las autoridades competentes con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos”.

Finalmente, agregaron: “Como compañía lamentamos profundamente este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas”.