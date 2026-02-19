Secciones
CNTV reporta más de 250 denuncias contra Chilevisión por crudas imágenes en cobertura sobre explosión en Renca

Las imágenes compartidas por un dron que sobrevolaba la zona de los hechos causaron el reclamo de los televidentes.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) se refirió a la polémica generada por la cobertura de CHV a la dantesca explosión registrada en el empalme de la Ruta 5 Norte con la autopista General Velásquez, en la comuna de Renca, que hasta ahora deja cuatro fallecidos y una veintena de heridos de diversa consideración.

La controversia se originó cuando durante sus transmisiones del hecho ocasionado tras el volcamiento de un camión de Gasco, que explotó por una fuga de gas, el canal de TV se valió de las imágenes que transmitía un dron desde la zona.

Sin embargo, en medio de esta cobertura en vivo se mostraron los restos de al menos una de las víctimas fatales de este grave accidente, lo que provocó el enojo y estupor de los televidentes.

Ante esto, desde el CNTV precisaron a EL DÍNAMO que, hasta el momento, se han recibido 260 denuncias por la cobertura de Chilevisión a la explosión en Renca.

