VIDEO – Modo Aula: cuáles son los dispositivos digitales que alumnos y profesores tendrán prohibido usar en la sala de clases

La normativa establece la prohibición de celulares en la educación parvularia, básica y media, con distintos niveles de restricción según el ciclo.

Con el propósito de apoyar a las comunidades escolares en la aplicación de la nueva regulación sobre dispositivos digitales, el Ministerio de Educación (Mineduc) presentó la campaña Modo Aula.

La iniciativa busca promover una mejor convivencia, fortalecer los aprendizajes y fomentar un uso responsable de la tecnología en los establecimientos educacionales del país, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.801.

En ese contexto, la normativa establece la prohibición del uso de dispositivos digitales personales en educación parvularia, básica y media, con distintos niveles de restricción según el ciclo. Durante el anuncio, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, precisó que en los primeros niveles la medida es total. “Desde educación parvularia, sala cuna, hasta los niveles de transición, prekínder y kínder, es algo que está prohibido sin excepción”, señaló.

En enseñanza básica y media, en tanto, la ley contempla situaciones excepcionales, como necesidades educativas especiales, condiciones de salud que requieran monitoreo, emergencias o usos pedagógicos previamente autorizados.

Estas condiciones deberán quedar explicitadas en los reglamentos internos de cada establecimiento. Además, el secretario de Estado explicó que la Superintendencia de Educación supervisará el cumplimiento de la normativa a través de su plan anual. “La ley establece un plazo hasta mediados de año para que los establecimientos adecúen sus reglamentos internos”, indicó, recordando que la fecha límite es el 30 de junio de 2026.

Desde el Ejecutivo también subrayaron la importancia del rol de las familias en este proceso. Cataldo enfatizó que la responsabilidad no recae únicamente en los colegios. “No podemos exigirle a la escuela exclusivamente que se haga cargo de este fenómeno. El ejemplo de las familias es fundamental”, sostuvo, aludiendo a los efectos del uso excesivo de pantallas en la salud mental, el desarrollo cognitivo y la socialización.