Entel y Desafío Levantemos Chile entregan celulares a personas mayores afectadas por los incendios en Biobío y Ñuble

Ambas organizaciones entregaron equipos nuevos a vecinos en Lirquén, comuna de Penco y la localidad de Punta de Parra en Tomé. El despliegue también se realizó en la región de Ñuble, específicamente en la comuna de Quillón.

La semana pasada, Entel y Desafío Levantemos Chile entregaron teléfonos móviles a personas mayores afectadas por los incendios de enero en las regiones de Ñuble y Biobío. La entrega se realizó durante el 11 y 12 de febrero en las comunas de Quillón, Tomé y Penco.

La iniciativa se da en el marco del Programa Primera Respuesta de Entel, que busca enfrentar emergencias y desastres naturales, con el objetivo de restablecer la conectividad y apoyar a las comunidades más vulnerables y afectadas.

“Seguimos en la post emergencia en las zonas afectadas por los incendios de las últimas semanas. En este caso, luego de un catastro realizado por los equipos de Desafío Levantemos Chile, estamos entregando equipos celulares a adultos mayores que perdieron sus equipos durante el incendio. Seguimos en terreno desde el inicio de la catástrofe y seguiremos estando en la medida que la emergencia así lo requiera” comentó el gerente de Asuntos Corporativos de Entel, Claudio Anabalón.

Por su parte, el director de Emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt explicó que “Hemos estado desplegados junto a Entel desde el inicio de esta emergencia, y vamos a estar acompañando a los vecinos durante todo este proceso. Esa ha sido la clave de este trabajo en conjunto, en el que estamos apoyando a los damnificados. Vamos a seguir acá y lo estamos haciendo aquí en este operativo hoy día”.

Si bien durante las primeras horas de la catástrofe en enero, estuvo operativo el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) —un camión móvil equipado para proporcionar conectividad, apoyo y coordinación con el objetivo de satisfacer las necesidades más urgentes tras un desastre— desde ambas instituciones señalan que es fundamental que la ayuda continúe más allá de la respuesta inicial.

En este escenario, la conectividad es fundamental, por lo que la entrega de estos equipos busca fortalecer a la comunidad, la cual hoy más que nunca requiere estar conectada.